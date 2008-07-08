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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۵۰

سفرهای دوره ای استاندار مازندران به نقاط مختلف استان آغاز شد

ساری - خبرگزاری مهر: سید محمد کریمی، استاندار مازندران از صبح سه شنبه سفر دوره ای خود را با سفر به شهرستان رامسر در غربی ترین نقطه مازندران آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار جدید مازندران قرار است با حضور در شهرستان رامسر با مردم این شهرستان و شهرهای اطراف ملاقات مردمی داشته و از نزدیک با مشکلات مردم این منطقه آشنا شود.

بررسی مصوبات سفر استانی دولت مربوط به شهرستان رامسر، بازدید از بخش ها و تاسیسات مربوط به مصوبات سفر و طرح های در دست اجرا و انجام شده این شهرستان از جمله برنامه های سفر یکروزه استاندار جدید مازندران به شهرستان رامسر است.

استاندار مازندران را در این سفر، تعدادی از مدیران ستادی و دستگاههای اجرایی استان و تعدادی از خبرنگاران، همراهی تا ضمن استماع مشکلات مردم از نزدیک در صدد رفع آن به دستور استاندار برآیند.

کد مطلب 712663

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