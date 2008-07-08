سفرهای دوره ای استاندار مازندران به نقاط مختلف استان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار جدید مازندران قرار است با حضور در شهرستان رامسر با مردم این شهرستان و شهرهای اطراف ملاقات مردمی داشته و از نزدیک با مشکلات مردم این منطقه آشنا شود.

بررسی مصوبات سفر استانی دولت مربوط به شهرستان رامسر، بازدید از بخش ها و تاسیسات مربوط به مصوبات سفر و طرح های در دست اجرا و انجام شده این شهرستان از جمله برنامه های سفر یکروزه استاندار جدید مازندران به شهرستان رامسر است.

استاندار مازندران را در این سفر، تعدادی از مدیران ستادی و دستگاههای اجرایی استان و تعدادی از خبرنگاران، همراهی تا ضمن استماع مشکلات مردم از نزدیک در صدد رفع آن به دستور استاندار برآیند.