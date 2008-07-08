رجب ؛ ماه رحمت برای انسانهای خداجوی

وسعت این ماه به قدری است که اگر انسان در را به روی خود نبندد خدا همه وجودش را با رحمت خود می پوشاند و درهای رحمت خود را به روی او می گشاید.

شبها و سحرهای ماه رجب از ارزش و منزلت خاصی برخوردار هستند . این ایام هر شب ملکی دارد که داعی و مأمور است تا بندگان خدا را دعوت کند و از جانب خداوند می فرماید که اگر بنده در این شبها خود را در اختیار من قرار دهد من هر چه را بگوید انجام می دهم.

در این ایام باید با خدا، انبیا و امامان ارتباط برقرار و با دل و جان ، عبادت قلبی ، روحی و معنوی خود را برای آخرت و رسیدن به ماههای شعبان و رمضان آماده کرد.

درهای رحمت الهی در این ایام بیش از پیش گشوده است و خداوند عابدان خالص را از درگاه خویش ناامید نخواهد کرد، بنابراین حاجت طلبیدن خالصانه و قلبی، همراه با نیت خیر نیز در رجب همراه با استجابت خواهد بود .

عبادت خالص و ناب در این ایام، تأثیر شگرفی در پاکی روح و آزادی از شر بدیها و گناهان دارد، کسانی که قدر و منزلت این ماه را درک کرده باشند، از این فرصت معنوی برای دستیابی به راه کمال نهایت بهره برداری را داشته و از لحظه لحظه آن برای نزدیکی هر چه بیشتر به خالق یکتا استفاده خواهند کرد .

ماههای رجب و شعبان، مقدمه ورود به ماه مبارک رمضان، میهمانی الهی هستند، بنابراین هر کس از این فرصتها به خوبی بهره برداری و سبکبال وارد ماه رمضان شود، آرامش خاطری قلبی و عمیق داشته و مطمئن خواهد بود که از خزانه غیب الهی بهره لازم را برده است .