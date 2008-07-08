گشایش دفتر سازمان کنفرانس اسلامی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان کنفرانس اسلامی در بیانیه ای در این رابطه اعلام کرد: "حامد التنی" مدیر دفتر سازمان کنفرانس اسلامی در عراق روز یکشنبه وارد بغداد شد و پس از تاسیس دفتر این سازمان، فعالیت خود را به مدیر دفتر سازمان کنفرانس اسلامی در عراق آغاز کرد.

در بخش دیگر بیانیه گفته شده است : نماینده سازمان کنفرانس اسلامی در عراق برای بررسی راه های همکاری و تعیین زمینه های کمک این سازمان در راستای حمایت از ملت عراق، رایزنی های خود را با طرفهای سیاسی عراق آغاز کرد.

در ادامه بیانیه گفته شده است : دفتر سازمان کنفرانس اسلامی در عراق در راستای تقویت تلاشها برای تحکیم وحدت ملی این کشور و پایان بخشیدن به خشونتهای طایفه ای در عراق بر اساس توافقنامه مکه در سال 2006 فعالیت خواهد کرد.

لازم به ذکر است توافقنامه مکه سال 2006 از سوی علمای سنی و شیعه عراق تحت نظارت سازمان کنفرانس اسلامی امضا شد.

سازمان کنفرانس اسلامی دارای 57 عضو است.