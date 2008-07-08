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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۵۷

گشایش دفتر سازمان کنفرانس اسلامی در عراق

گشایش دفتر سازمان کنفرانس اسلامی در عراق

سازمان کنفرانس اسلامی شب گذشته از تاسیس دفتر این سازمان در عراق با هدف حمایت از برقراری آشتی ملی در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان کنفرانس اسلامی در بیانیه ای در این رابطه اعلام کرد: "حامد التنی" مدیر دفتر سازمان کنفرانس اسلامی در عراق روز یکشنبه وارد بغداد شد و پس از تاسیس دفتر این سازمان، فعالیت خود را به مدیر دفتر سازمان کنفرانس اسلامی در عراق آغاز کرد.

در بخش دیگر بیانیه گفته شده است : نماینده سازمان کنفرانس اسلامی در عراق برای بررسی راه های همکاری و تعیین زمینه های  کمک این سازمان در راستای حمایت از ملت عراق، رایزنی های خود را با طرفهای سیاسی عراق آغاز کرد.

در ادامه بیانیه گفته شده است : دفتر سازمان کنفرانس اسلامی در عراق در راستای تقویت تلاشها برای تحکیم وحدت ملی این کشور و پایان بخشیدن به خشونتهای طایفه ای در عراق بر اساس توافقنامه مکه در سال 2006 فعالیت خواهد کرد.

لازم به ذکر است توافقنامه مکه سال 2006 از سوی علمای سنی و شیعه عراق تحت نظارت سازمان کنفرانس اسلامی امضا شد.

سازمان کنفرانس اسلامی دارای 57 عضو است.

کد مطلب 712668

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