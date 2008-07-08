نامه پیامبر اسلام به امپراطور روم 40 میلیون دلار قیمت گذاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، حسن قشم یک یمنی نامه اصلی حضرت محمد (ص) را به هرقل یا هراکلیوس امپراطور روم شرقی که قدمت آن به بیش از 1 هزار 400 سال پیش باز می گردد در دوحه پایتخت قطر به قیمت 41 میلیون دلار قیمت گذاری کرده تا به فروش برساند.

وی با اشاره به اینکه این نامه، نامه اصلی حضرت محمد (ص) است که ممهور به مهر نبوت است و کارشناسان آلمانی نیز این مسئله را تأیید کرده اند، اظهار داشت: این نامه را به آموزشگاههای تخصصی معروف آلمان ارائه کرده و مشهورترین و زبده ترین کارشناسان دستنوشته های تاریخی آلمان آن را بررسی و تأیید کرده اند.

متن نامه منسوب به پیامبر اکرم (ص) خطاب به پادشاه روم

این یمنی با این ادعا که مالک نامه اصلی است و خانواده اش از آن محافظت می کردند و نسل به نسل نگهداری شده تا به امروز به وی رسیده، گفت: این نامه گنجینه ای از گنجینه های اسلامی به شمار می رود که باید به درستی از آن محافظت شود.

وی اظهار تمایل کرده این نامه را به شورای تخصصی اسلامی بفروشد تا به درستی از آن محافظت شود و بیشتر مسلمانان از وجود آن مطلع شوند. از این رو برای فروش آن در مزایده دستنوشته ها و آثار تاریخی گرانبها در لندن سر باز زده است و اعلام کرد که هرگز قبول نمی کند آن را کمتر از 41 میلیون دلار بفروشد .

متن اصلی نامه به این صورت است: (بسم الله الرحمن الرحیم من محمد بن عبد الله ورسوله الی هرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الهدی اما بعد فانی ادعوک بدعایة الاسلام اسلم تسلم وأسلم یؤتک الله اجرک مرتین فإن تولیت فعلیک اثم الأریسین قل یا أهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا وبینکم ان لا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولو اشهدوا بأنا مسلمون).

"به نام خداوند بخشنده مهربان، از محمد بنده و فرستاده خدا به هرقل بزرگ رومیان، سلام بر آن که پیرو هدایت شد. اما بعد، من شما را به اسلام می‌ خوانم، مسلمان شو تا در امان بمانی و خداوند دوبار به تو پاداش دهد . ای اهل کتاب! به سوی کلمه الله بیایید که میان ما و شما یکی است و آن اینکه جز خدا را نپرستیم و به او شرک نورزیم و برخی از ما برخی دیگر را جز خدا، ارباب خویشتن نگیرند، پس اگر بازگشتند بگویید گواه باشید که ما مسلمانیم."