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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۵۴

تیم ملی فوتبال ساحلی بامداد دوشنبه به فرانسه می رود

تیم ملی فوتبال ساحلی بامداد دوشنبه به فرانسه می رود

ملی پوشان فوتبال ساحلی کشورمان برای حضور در مسابقات جام جهانی 2008 فرانسه بامداد روز دوشنبه هفته آینده راهی این کشور خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان که یکی از تیم های برتر قاره آسیا برای حضور در مسابقات جام جهانی 2008 فرانسه است، بامداد روز دوشنبه - 24 تیرماه تهران را به مقصد آمستردام هلند ترک می کند و از این شهر راهی نیس فرانسه خواهد شد تا خود را برای شرکت در این رقابت ها آماده کند.

تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان در مسابقات جام جهانی 2008 فرانسه با تیم های اروگوئه، سنگال و فرانسه (میزبان) در گروه A حضور دارد که از روز پنجشنبه - 27 تیرماه با دیدار مقابل اروگوئه رقابت خود در مرحله گروهی این مسابقات را آغاز خواهد کرد.

کد مطلب 712673

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