اختصاص 290 میلیارد ریال برای تقویت زیرساختهای دانشگاهی استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس مصوبه دولت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و همکاری وزارت نفت و استانداری فارس و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به اجرای موارد این مصوبه اقدام کند.

بر این اساس، این میزان اعتبار باید در دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه پیام نور و مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی به شرح زیر هزینه شود.

دانشگاه شیراز: احداث خوابگاه دختران دانشگاه شیراز، احداث مجموعه ورزشی، احداث دانشکده فناوریهای نوین، تکمیل خوابگاه پسران، احداث و تکمیل دانشکده‌های علوم پایه، احداث مرکز پژوهشهای دانشجویی.

دانشگاه صنعتی شیراز: احداث مجموعه ورزشی دانشگاه به همراه استخر، احداث خوابگاه دختران، احداث دانشکده هوا و فضای دانشگاه صنعتی شیراز.

مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی: تکمیل و تجهیز ساختمان مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری.

دانشگاه پیام نور: تکمیل و تجهیز دانشگاه‌های پیام نور مراکز استانهای استان، تکمیل دانشگاه پیام نور شیراز (مرکز تحصیلات تکمیلی و کتابخانه مرکزی)، تکمیل ساختمان آزمایشگاه دانشگاه پیام نور، تکمیل ساختمان آموزشی فرهنگی دانشگاه پیام نور.

این مصوبه در تاریخ 8/4/1387 و با شماره 50312/39771 از سوی پرویز داوودی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.