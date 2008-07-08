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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۵۴

هیئت دولت تصویب کرد؛

اختصاص 290 میلیارد ریال برای تقویت زیرساختهای دانشگاهی استان فارس

اختصاص 290 میلیارد ریال برای تقویت زیرساختهای دانشگاهی استان فارس

دولت در جهت اجرای مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان فارس با اختصاص 290 میلیارد ریال به منظور تقویت زیرساختهای دانشگاهی و تکمیل طرحهای عمرانی آموزش عالی در استان فارس موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس مصوبه دولت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و همکاری وزارت نفت و استانداری فارس و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به اجرای موارد این مصوبه اقدام کند.

بر این اساس، این میزان اعتبار باید در دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه پیام نور و مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی به شرح زیر هزینه شود.

دانشگاه شیراز: احداث خوابگاه دختران دانشگاه شیراز، احداث مجموعه ورزشی، احداث دانشکده فناوریهای نوین، تکمیل خوابگاه پسران، احداث و تکمیل دانشکده‌های علوم پایه، احداث مرکز پژوهشهای دانشجویی.

دانشگاه صنعتی شیراز: احداث مجموعه ورزشی دانشگاه به همراه استخر، احداث خوابگاه دختران، احداث دانشکده هوا و فضای دانشگاه صنعتی شیراز.

مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی: تکمیل و تجهیز ساختمان مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری.

دانشگاه پیام نور: تکمیل و تجهیز دانشگاه‌های پیام نور مراکز استانهای استان، تکمیل دانشگاه پیام نور شیراز (مرکز تحصیلات تکمیلی و کتابخانه مرکزی)، تکمیل ساختمان آزمایشگاه دانشگاه پیام نور، تکمیل ساختمان آموزشی فرهنگی دانشگاه پیام نور.

این مصوبه در تاریخ 8/4/1387 و با شماره 50312/39771 از سوی پرویز داوودی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

کد مطلب 712674

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