دولت با افزایش سقف اعتباری همکاری ایران و کوبا موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/3/1387 بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد که سقف اعتباری برای گسترش همکاری‌ها با کشور کوبا به میزان 500 میلیون یورو افزایش یابد.

جمهوری اسلامی ایران و کوبا هم‌اکنون در زمینه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و آموزشی، صنعت و معدن، کشاورزی، زمین شناسی، لرزه نگاری، برق رسانی، راه آهن، رادیو و تلویزیون، بیو تکنولوژی، نانو تکنولوژی و احداث و تجهیز مراکز درمانی، روابط بالایی دارند.

این مصوبه در تاریخ 11/4/1387 و با شماره 52860/ ت 40082 هـ از سوی پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.