  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۱۴

دولت با افزایش سقف اعتباری همکاری ایران و کوبا موافقت کرد

هیئت وزیران با افزایش سقف اعتباری همکاری اقتصادی ایران و کوبا به میزان 500 میلیون یورو موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/3/1387 بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد که سقف اعتباری برای گسترش همکاری‌ها با کشور کوبا به میزان 500 میلیون یورو افزایش یابد.

جمهوری اسلامی ایران و کوبا هم‌اکنون در زمینه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و آموزشی، صنعت و معدن، کشاورزی، زمین شناسی، لرزه نگاری، برق رسانی، راه آهن، رادیو و تلویزیون، بیو تکنولوژی، نانو تکنولوژی و احداث و تجهیز مراکز درمانی، روابط بالایی دارند.

این مصوبه در تاریخ 11/4/1387 و با شماره 52860/ ت 40082 هـ از سوی پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

کد مطلب 712675

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها