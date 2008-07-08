به گزارش خبرنگار مهر، صاحب محمدی استاندار هرمزگان در این نامه که چندی پیش آن را به تمام شهرداران استان (21 شهردار) نوشته، از آنها خواسته است با محاسبه میزان کامل بدهی هایشان به انجمن کتابخانه های عمومی شهرهای مربوطه، رقم کل این بدهی ها را به حساب انجمن های نامبرده واریز کنند.

استاندار هرمزگان در ابتدای نامه خود با استناد به قانون مربوط به تاسیس و اداره کتابخانه های عمومی در کشور، از شهرداران هرمزگان خواسته است بدهی هایشان را از کل درآمد محاسبه کنند نه از درآمد مستمرشان که تنها شامل موارد مربوط به عوارض و مالیات می شود.

بر اساس آمار اداره کل امور کتابخانه های عمومی هرمزگان سرجمع رقم بدهی های نیم درصدی شهرداران این استان به انجمن کتابخانه های عمومی 21 شهر مربوطه از زمان تدوین قانون مربوط به نیم درصد (سال 1382) تاکنون، مبلغی بیش از یک میلیارد و 200 میلیارد تومان است که تا این لحظه تنها 75 میلیون تومان از کل این بدهی پرداخت شده است.

صاحب محمدی همچنین در نامه ای جداگانه به روسای تمامی شوراهای شهر هرمزگان از آنها نیز خواسته شهرداران را ملزم به پرداخت بدهی هایشان کنند و نوع تعاملشان را با شهرداری ها بر اساس اقدامات شهرداران در پرداخت یا عدم پرداخت بدهی ها بنا کنند.