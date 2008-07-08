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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۱۵

اولین گردهمایی هنرمندان موسیقی قشم برگزار شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: اولین گردهمایی هنرمندان موسیقی قشم به منظور بررسی موانع توسعه موسیقی محلی در این جزیره برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، رئیس اداره ارشاد اسلامی قشم در این نشست که شب گذشته برگزار شد با اشاره به پویایی و توانمدندیهای جذاب موسیقی ایرانی بخصوص موسیقی جزایر افزود: متاسفانه علیرغم پتانسیلهای خوب فرهنگی و هنری در این جزیره نبود مکان مناسب بزرگترین مشکل هنرمندان این جزیره شده است که با همت دولت نهم بزرگترین مجتمع فرهنگی و هنری جزیره ظرف یکسال آینده به بهره برداری می رسد که هدیه بزرگی به خانواده هنر شهرستان قشم خواهد بود.

محمد امیرزاده اظهار داشت: با ساخت این مجموعه فرهنگی و هنری و تجهیز آن می توان سرمایه گذاریهای مناسبی را به سوی هنر بومی منطقه جلب کرد و از زیرساخت مناسبی که ایجاد می شود نیز در جهت جذب علاقمندان مورد استفاده قرار داد.

در این گردهمایی محمد رفیع اشعری از پیشکسوتان و اساتید موسیقی ضمن تاکید بر رفع کمبودهای سخت افزاری این حوزه گفت: نبودن مکان مناسب جهت تمرین و اجرا و عدم برنامه ریزی از مهمترین مشکلات موسیقی محلی قشم بوده است که امیدواریم با اقدام مناسب در جهت حل آنها شاهد رفع این موانع باشیم.

وی افزود: موسیقی جزیره قشم جز شاخص ترین انواع موسیقی جنوب کشور محسوب می شود و به لحاظ نوع سازها و شیوه نواختن و خواندن سبکی منحصربفرد دارد و از آن به موسیقی "جزیرتی" نیز نام برده می شود و لازم است در جهت احیا، حفظ و نگهداری این گنجینه ارزشمند برنامه ریزی صحیح و اصولی صورت پذیرد. 

کد مطلب 712685

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