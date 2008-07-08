اولین گردهمایی هنرمندان موسیقی قشم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، رئیس اداره ارشاد اسلامی قشم در این نشست که شب گذشته برگزار شد با اشاره به پویایی و توانمدندیهای جذاب موسیقی ایرانی بخصوص موسیقی جزایر افزود: متاسفانه علیرغم پتانسیلهای خوب فرهنگی و هنری در این جزیره نبود مکان مناسب بزرگترین مشکل هنرمندان این جزیره شده است که با همت دولت نهم بزرگترین مجتمع فرهنگی و هنری جزیره ظرف یکسال آینده به بهره برداری می رسد که هدیه بزرگی به خانواده هنر شهرستان قشم خواهد بود.

محمد امیرزاده اظهار داشت: با ساخت این مجموعه فرهنگی و هنری و تجهیز آن می توان سرمایه گذاریهای مناسبی را به سوی هنر بومی منطقه جلب کرد و از زیرساخت مناسبی که ایجاد می شود نیز در جهت جذب علاقمندان مورد استفاده قرار داد.

در این گردهمایی محمد رفیع اشعری از پیشکسوتان و اساتید موسیقی ضمن تاکید بر رفع کمبودهای سخت افزاری این حوزه گفت: نبودن مکان مناسب جهت تمرین و اجرا و عدم برنامه ریزی از مهمترین مشکلات موسیقی محلی قشم بوده است که امیدواریم با اقدام مناسب در جهت حل آنها شاهد رفع این موانع باشیم.

وی افزود: موسیقی جزیره قشم جز شاخص ترین انواع موسیقی جنوب کشور محسوب می شود و به لحاظ نوع سازها و شیوه نواختن و خواندن سبکی منحصربفرد دارد و از آن به موسیقی "جزیرتی" نیز نام برده می شود و لازم است در جهت احیا، حفظ و نگهداری این گنجینه ارزشمند برنامه ریزی صحیح و اصولی صورت پذیرد.