"اعدام فرعون"بیانگر موضع رسمی ایران نیست/ روابط دو کشور در حال بهبود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط ، یک مسئول در وزارت امورخارجه مصر گفت : " کامل خلیل" معاون" احمد ابوالغیط " وزیر امور خارجه مصر روز گذشته با "سید حسین رجبی" مسئول دفتر حافظ منافع ایران در مصر دیدار کرد.

به گفته این منبع، در این دیدار کامل خلیل از حسین رجبی خواست تا درباره ابهامات موجود درباره تولید فیلمی ایرانی که از عامل ترور انور سادات به خوبی در آن یاد کرد، توضیحاتی ارائه دهد.

درعین حال یک مسئول بخش اطلاع رسانی دفترحافظ منافع ایران درقاهره در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط تصریح کرد: این فیلم بیانگر موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه اشخاص و افرادی دست به چنین اقداماتی می زنند و ما از آنچه در این زمینه نقل شده است(فضاسازی رسانه ای علیه ایران و تلاش برای برهم زدن مناسبات میان قاهره و تهران)، بسیار متاسف هستیم.

این مسئول که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد: موضع ما همانطوری که مسئولان دو کشور ایران و مصر بیان کردند، در سطح بسیارعالی قرار دارد و روابط دو کشور درهمه زمینه ها در حال بهبود است و آخرین مورد درباره این روابط به حضور محمد رضا باقری معاون وزیرخارجه ایران در کنفرانس اتحادیه آفریقایی در شرم الشیخ بر می گردد که( درحاشیه این نشست ) احمد ابوالغیط وزیر خارجه مصر و باقری دیداری در فضای کاملا دوستانه انجام دادند.

وی درادامه افزود : من فکر نمی کنم که چنین اقداماتی بر اراده موجود بین سران و ملت دو کشور تاثیر بگذارد.

فیلم موسوم به "اعدام فرعون" اخیرا در محافل مطبوعاتی و اطلاع رسانی و برخی محافل سیاسی مصر با واکنش شدیدی روبرو شد و البته در این میان برخی شبکه های عربی از جمله العربیه، با بزرگنمایی این مسئله به فضاسازی و جوسازی گسترده ای علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخته و همچنان به اقدامات تفرقه افکنانه ادامه می دهند. این فیلم سال 2005 از سوی یک گروه غیر دولتی تولید شد.