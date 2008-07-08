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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۲۱

فرجام خواهی دروازه بان استرالیا رد شد

فرجام خواهی دروازه بان استرالیا رد شد

دنی ووکویچ، دروازه بان تیم فوتبال امید استرالیا که برای حضور در المپیک 2008 به دادگاه عالی ورزش (kas ) دادخواست داده بود با پاسخ منفی روبه رو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، وکوویچ ابتدا توسط فدراسیون فوتبال استرالیا و بدلیل چک زدن به صورت مارک شیلد داور بازی فینال لیگ با 14 ماه محرومیت روبرو شده بود.

اما یک مرجع قضایی مستقل او را برای تاریخ 29 اوت (هشت شهریور) تا 5 اکتبر (12 مهر) عفو کرد تا بتواند امکان بازی در المپیک را پیدا کند اما درخواست او با مخالفت فیفا روبرو شد و پس از آن دادگاه داوری ورزش نیز با حمایت از رای فیفا او را مشمول عفو و بازی در المپیک ندانست.

به هر حال وکوویچ از تاریخ 29  اوت می تواند در بازیهای داخلی بازی کند که البته تا او تا 5 اکتبر (12 مهر) از پنج بازی لیگ محروم خواهد بود.

کد مطلب 712692

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