تیم نوجوانان مازندران قهرمان مسابقات کشتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی آزاد نوجوانان المپیاد ورزشی ایرانیان در سال 87 عصر روز گذشته در قم به پایان رسید که در پایان تیم مازندران به مقام قهرمانی دست یافت و کرمانشاه و تهران به ترتیب دوم و سوم شدند.

براساس این گزارش، رده‌بندی انفرادی و تیمی این مسابقات به شرح زیر است:

42 کیلوگرم: 1- حمید خلیلی (مازندران) 2- بیژن پورجانی (گیلان) 3- محمدرضا شمسی اصفهان و حمیدرضا روزبهانی (همدان)

46 کیلوگرم: 1- فرزاد عموزاده خلیلی (مازندران) 2- مهران یاراحمدی (لرستان) 3- آرمین قاسمی (خوزستان) و حسین رشید امیری (کردستان)

50 کیلوگرم: 1- سید احمد محمدی (مازندران) 2- علی پیرزاده (تهران) 3- محمد دهقان (فارس) و رضا بهشتی (خراسان رضوی)54 کیلوگرم: 1- لطیف مومنی (مازندران) 2- ایمان عوض‌پور (گیلان) 3- محمدعلی شاهسوند (تهران) و احمد ملک‌زاده (کرمانشاه)

58 کیلوگرم: علی‌اصغر جبلی (گلستان) 2- سهیل دهقانی (کرمانشاه) 3- حمید الهیان (خراسان شمالی) و نیما نعیمی (هرمزگان)

63 کیلوگرم: 1- رضا حاجی‌وند (خوزستان) 2- حامد سعادت (گیلان) 3- امیربهادر شعبان‌پور (مازندران) و مسعود مددی (کرج)

69 کیلوگرم: 1- سالار اسلامی (تهران) 2- وحید شاه‌محمدی (همدان) 3- مجتبی حسین‌پور (اردبیل) و آرمان فرامرزی (کرمانشاه)

76 کیلوگرم: محمد جواد ابراهیمی (مازندران) 2- پوریا جهان‌زاده (کرمانشاه) 3- وحید امانیان (تهران) و جواد یوسف‌پناه (گیلان)

85 کیلوگرم: 1- محسن یوسف‌نیا (کرمانشاه) 2- مسعود فتاح‌نیا (ایلام) 3- حسین رائیجی (گلستان) و علی‌اصغر خواجه‌صالحانی (مازندران)

100 کیلوگرم: 1- مصطفی نجاتی (کرمانشاه) 2- محسن ابراهیمی حسینی (مازندران) 3- اصغر متولی (تهران) و فرزین علی‌پناه (کردستان)

نتایج تیمی:

1- مازندران (87 امتیاز)

2- کرمانشاه (58 امتیاز)

3- تهران (57 امتیاز)

4- خوزستان (43 امتیاز)

5- همدان (41 امتیاز)

6- گیلان (39 امتیاز)