دبیرکل بنیاد فردوسی: جشن هزاره شاهنامه در 9 کشور برگزار می شود

یاسر موحد فرد - دبیرکل بنیاد فردوسی - در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در نشستی که شنبه 15 تیرماه در مقر کمیسیون ملی یونسکو در ایران برگزار شد، بنیاد فردوسی پیشنهاد کرد تا "هزاره سرایش شاهنامه" در فهرست رویدادهای فرهنگی هنری و مشاهیر یونسکو ثبت شود.

وی افزود: این نشست با حضور دکتر محمدرضا سعید آبادی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، فاطمه فراهانی رئیس اداره کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران و جمعی از اعضای هیئت امنای بنیاد فردوسی مانند میرجلال الدین کزازی، حسن انوشه، ایرج حسابی و منصور وفایی برگزار شد. در این نشست قرار شد فرم رسمی ثبت به پایان رسیدن هزاره سرایش شاهنامه فردوسی توسط بنیاد فردوسی و کمیسیون ملی یونسکو در ایران برای مقر یونسکو در پاریس ارسال شود.

موحد فرد تصریح کرد: با توجه به اینکه بنیاد فردوسی مذاکراتی را با نهادها و سازمان های مردم نهاد انجام داده، این امکان فراهم شده تا در قالب برنامه های گوناگون، ثبت به پایان رسیدن سرایش شاهنامه در شهرهای مختلف ایران نیز برگزار شود. در این راستا، موسسه فرهنگی اکو که 10 کشور را در عضویت خود دارد اعلام آمادگی کرده تا به صورت بین المللی، هزاره شاهنامه فردوسی را با حضور 9 کشور ایران، تاجیکستان، افغانستان، قرقیزستان، پاکستان، ترکیه، ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان جشن بگیرد.

وی ادامه داد: بنیاد فردوسی نیز برنامه های متعددی را در این زمینه در سه حوزه کشوری، منطقه ای و بین المللی در دست دارد که راه اندازی دانشنامه جهانی شاهنامه از جمله آنهاست. ضمنا با توجه به اینکه سال 2008 سال جهانی زبانها نامگذاری شده، بنیاد فردوسی قصد دارد با همکاری نهادهای دیگر، کنگره هایی را با عنوان نقش زبان و ادب فارسی در میان سایر زبان های جهانی برگزار کند.

موحد فرد گفت: در سالهای 2008 و 2009 ، 67 سده و هزاره از سوی یونسکو در زمینه مشاهیر ادب به ثبت رسیده که از این جمله می توان به هشتصد و پنجاهمین سالگرد درگذشت سنایی غرنوی، نهصد و پنجاهمین سالگرد تولد امام محمد غزالی، صد و پنجاهمین سالروز زندگی و حیات فعال سید جمال الدین اسدآبادی و هزار و صد و پنجاهمین سالروز تولد رودکی نام برد که در یونسکو به ثبت رسیده است.

وی تصریح کرد: بنیاد فردوسی قصد دارد برای این چهار شخصیت به ثبت رسیده توسط کمیسیون ملی یونسکو بزرگداشت هایی برگزار کند. از سوی دیگر سال 2009 میلادی از سوی یونسکو به بهانه چهارصدمین سالگرد تولد شیخ بهایی، سال نجوم نام نهاده شده است. بنیاد فردوسی با توجه به این نامگذاری تلاش دارد با مراکز مختلف ارتباط بگیرد و برنامه های متعددی را در دستور کار خود قرار دهد که مهم ترین آنها ساخت و آماده سازی تندیس های مفاخر ایران است.

وی افزود: طی سال های گذشته تندیس مشاهیری چون فردوسی، سعدی، حافظ، فردوسی، ابن سینا و شخصیت های شاهنامه ساخته و آماده شد. همین طور تندیس مفاخر معاصری چون شهریار، بنان، شجریان، امیرکبیر، پوریای ولی و غلامرضا تختی ساخته شد. از این رو قصد داریم تندیس ها را در پایگاه های تعیین شده در کشورهای دیگر در قالب نمایشگاه دائمی به نمایش بگذاریم که در این راستا با توجه به آمادگی رسمی رایزنی فرهنگی ایران در سوریه مقرر شده است تا امسال نمایشگاهی از این تندیس ها در سوریه برگزار شود.

موحد فرد خاطرنشان کرد: قرار است این تندیس ها با همکاری و رایزنی محمدرضا مجیدی - نماینده ایران در یونسکو - در مقر یونسکو در پاریس و در تالار مشاهیر ایرانی نمایش داده شود.

دبیرکل بنیاد فردوسی در پایان گفت: یونسکو با مشارکت بنیاد فردوسی قصد دارد کنگره هایی نیز برای تبیین جایگاه و نقش زبان فارسی با توجه به نامگذاری امسال (سال جهانی زبانها) برگزار کند.