محمد صدقی مدیر کتابخانه مرکزی (پارک شهر) به خبرنگار مهر می گوید: کتاب ها از طریق نهاد کتابخانه های عمومی برای ما ارسال می شود ولی معمولا تا روند کارشناسی بر آنها انجام و وارد کتابخانه شود تاریخ مصرفشان گذشته است.

وی درباره نحوه حضور مراجعه کنندگان می افزاید: هر چند در ایام امتحانات دانشگاه ها و کنکور، سالن های کتابخانه شلوغ است اما به طور کلی بیشتر مراجعه کنندگان ما کسانی هستند که کتاب امانت می گیرند.

پروسه تعمیر و صحافی کتاب در نهاد طولانی است

مدیر کتابخانه به تعداد سالن ها و امکانات خدماتی برای مراجعان اشاره می کند و می گوید: در این کتابخانه سه سالن وجود دارد. یک سالن برای آقایان و دو سالن برای خانم ها که برای قسمت آقایان 170 صندلی و خانم ها 200 صندلی تدارک دیده شده است. البته سیستم های اطلاع رسانی هم به شکل کامپیوتری است و هم از طریق برگه دان انجام می شود که چهار دستگاه کامپیوتر برای مراجعه کنندگان درنظر گرفته شده است.

صدقی درباره تعداد عناوین موجود در کتابخانه نیز توضیح می دهد: ما در بخش های مختلف عمومی، ایثارگران، مرجع و کودک 77 هزار نسخه و در مجموع 55 هزار عنوان کتاب داریم.

این کتابخانه 530 عضو در بخش کودک، 8845 عضو در بخش عمومی و 9 هزار عضو در بخش ایثارگران دارد.

صدقی درباره نگهداری از کتب نیز عنوان می کند که کارهای نگهداری توسط خود کتابدارها انجام می شود چون پروسه تعمیر و صحافی کتاب در نهاد بسیار طولانی است.

کتابخانه مرکزی امکانات خوبی دارد

اما پرستو علیپور مراجعه کننده 17 ساله کتابخانه مرکزی به خبرنگار مهر می گوید: نزدیک سه ماه است که عضو کتابخانه شده ام و صرفا از سالن مطالعه استفاده می کنم. من معمولا برای خودم کتاب امانت نمی گیرم اما برای دوستانم کتاب می گیرم.

وی می افزاید: این کتابخانه شلوغتر از بقیه کتابخانه هایی است که رفته ام ولی با این حال خوشبختانه امکانات خوبی دارد.

گرشاسبی 17 ساله از دیگر اعضای این کتابخانه هم می گوید: حدود دو ماه است که عضو کتابخانه شده ام و فقط برای استفاده از سالن می آیم.

یک دانشجوی رشته مدیریت نیز که حدود شش ماه است به عضویت کتابخانه مرکزی درآمده، درباره منابع این کتابخانه معتقد است: من کتاب های موسیقی و مدیریتی را امانت می برم اما بیشتر کتاب ها چاپ و کیفیت خوبی ندارند، ضمن اینکه اغلب ایرانی هستند و قدیمی. ما به منابع جدیدتری نیاز داریم.