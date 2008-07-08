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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۳۰

کتابها زمانی تزریق می‌شود که دیگر تاریخ مصرفشان گذشته است؛ گشتی در کتابخانه‌های تهران

کتابها زمانی تزریق می‌شود که دیگر تاریخ مصرفشان گذشته است؛ گشتی در کتابخانه‌های تهران

در بررسی وضعیت کتابخانه های شهر تهران به کتابخانه مرکزی پارک شهر واقع در خیابان بهشت رفتیم؛ جایی که از نظر امکانات مورد رضایت مراجعه کنندگان است اما نیاز به منابع جدید در آن احساس می شود.

محمد صدقی مدیر کتابخانه مرکزی (پارک شهر) به خبرنگار مهر می گوید: کتاب ها از طریق نهاد کتابخانه های عمومی برای ما ارسال می شود ولی معمولا تا روند کارشناسی بر آنها انجام و وارد کتابخانه شود تاریخ مصرفشان گذشته است.

وی درباره نحوه حضور مراجعه کنندگان می افزاید: هر چند در ایام امتحانات دانشگاه ها و کنکور، سالن های کتابخانه شلوغ است اما به طور کلی بیشتر مراجعه کنندگان ما کسانی هستند که کتاب امانت می گیرند.

پروسه تعمیر و صحافی کتاب در نهاد طولانی است

مدیر کتابخانه به تعداد سالن ها و امکانات خدماتی برای مراجعان اشاره می کند و می گوید: در این کتابخانه سه سالن وجود دارد. یک سالن برای آقایان و دو سالن برای خانم ها که برای قسمت آقایان 170 صندلی و خانم ها 200 صندلی تدارک دیده شده است. البته سیستم های اطلاع رسانی هم به شکل کامپیوتری است و هم از طریق برگه دان انجام می شود که چهار دستگاه کامپیوتر برای مراجعه کنندگان درنظر گرفته شده است.

صدقی درباره تعداد عناوین موجود در کتابخانه نیز توضیح می دهد: ما در بخش های مختلف عمومی، ایثارگران، مرجع و کودک 77 هزار نسخه و در مجموع 55 هزار عنوان کتاب داریم.

این کتابخانه 530 عضو در بخش کودک، 8845 عضو در بخش عمومی و 9 هزار عضو در بخش ایثارگران دارد.

صدقی درباره نگهداری از کتب نیز عنوان می کند که کارهای نگهداری توسط خود کتابدارها انجام می شود چون پروسه تعمیر و صحافی کتاب در نهاد بسیار طولانی است.

کتابخانه مرکزی امکانات خوبی دارد

اما پرستو علیپور مراجعه کننده 17 ساله کتابخانه مرکزی به خبرنگار مهر می گوید: نزدیک سه ماه است که عضو کتابخانه شده ام و صرفا از سالن مطالعه استفاده می کنم. من معمولا برای خودم کتاب امانت نمی گیرم اما برای دوستانم کتاب می گیرم.

وی می افزاید: این کتابخانه شلوغتر از بقیه کتابخانه هایی است که رفته ام ولی با این حال خوشبختانه امکانات خوبی دارد.

گرشاسبی 17 ساله از دیگر اعضای این کتابخانه هم می گوید: حدود دو ماه است که عضو کتابخانه شده ام و فقط برای استفاده از سالن می آیم.

یک دانشجوی رشته مدیریت نیز که حدود شش ماه است به عضویت کتابخانه مرکزی درآمده، درباره منابع این کتابخانه معتقد است: من کتاب های موسیقی و مدیریتی را امانت می برم اما بیشتر کتاب ها چاپ و کیفیت خوبی ندارند، ضمن اینکه اغلب ایرانی هستند و قدیمی. ما به منابع جدیدتری نیاز داریم.

کد مطلب 712701

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