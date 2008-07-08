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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۳۶

عوارض صادراتی سیب زمینی حذف شد

عوارض صادراتی سیب زمینی حذف شد

با تصویب وزرای عضو کمیسیون ماده (1) و تایید رئیس جمهوری عوارض صادراتی سیب زمینی حذف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزرای عضو کمیسیون ماده (1) آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (د) ماده(33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ و با رعایت تصویب‌نامه‌های شماره25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 و شماره 158746/ت38846هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند: بند (3) جدول مصوبه شماره 33392/ت129ک مورخ 5/3/1387 موضوع عوارض صادراتی سیب‌زمینی از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا اطلاع ثانوی حذف می‌ شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ12/4/1387 به تأیید مقام ریاست‌جمهوری رسیده است. پیش از این، عوارض صادراتی سیب زمینی برای هر کیلوگرم 200 تومان تعیین شده بود.

کد مطلب 712702

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