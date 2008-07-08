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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۴۱

یک مسئول وزارت جهاد اعلام کرد:

ایجاد شبکه های فرعی آبیاری با اعتبار 170 میلیارد تومانی

ایجاد شبکه های فرعی آبیاری با اعتبار 170 میلیارد تومانی

مدیرکل دفتر توسعه شبکه ها و روشهای آبیاری وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای ایجاد شبکه های فرعی سه و چهار در زیر سدهای مخزنی، اعتباری بالغ بر 170 میلیارد تومان باید تامین و پرداخت شود.

سید رحیم سجادی در گفتگو با مهر گفت: به منظور توسعه شبکه ها و روشهای آبیاری در سالجاری، ایجاد شبکه های سه و چهاردر زیر سدهای مخزنی در صورت تامین اعتبار محقق می شود.

مدیرکل دفتر توسعه شبکه ها و روشهای آبیاری وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: برای ایجاد شبکه های فرعی سه و چهار در بخش کشاورزی، اعتباری بالغ بر170 میلیارد تومان مورد نیاز است که باید از محل اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی در سالجاری تامین و پرداخت شود.

وی اظهارداشت: شبکه های سه و چهار ادامه شبکه های اصلی وزارت نیرو است که در بخش کشاورزی در زیر سدهای مخزنی به منظور تامین آب و توسعه روشهای آبیاری ایجاد می شود.

سجادی افزود: ایجاد شبکه های اصلی آبیاری توسط وزارت نیرو با اعتبارات 100 درصد دولتی انجام می شود، ولی برای ایجاد شبکه های مذکور باید 70 درصد اعتبارات به صورت بلاعوض و 30 درصد نیز از طریق تسهیلات بانکی و آورده بهره برداران تامین شود.

وی با اعلام اینکه اعتبارات در رابطه با انتقال آب با لوله در بخش کشاورزی تامین نشده، تصریح کرد: به منظوراجرای طرح انتقال آب با لوله پیشنهاد اعتباری حدود 100 تا 150 میلیارد تومان داده شده، که در صورت تامین این اعتبار وارد مراحل اجرا خواهیم شد.

مدیرکل دفتر توسعه شبکه ها و روشهای آبیاری وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سهم 50 درصدی دولت در آبیاری تحت فشار، عنوان کرد: سقف وام به منظور انجام عملیات آبیاری تحت فشار بالغ بر یک میلیون و 400 هزار تومان است.

کد مطلب 712705

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