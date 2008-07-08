تیم ملی هندبال ساحلی با رایزنی فدراسیون جهانی به اسپانیا اعزام شد

ساری - خبرگزاری مهر: نائب رئیس فدراسیون هندبال با اشاره به عدم همکاری سفارت اسپانیا در تهران برای صدور روادید برای مسابقات جهانی اسپانیا گفت: تیم ملی هندبال ساحلی با رایزنی فدراسیون جهانی به اسپانیا اعزام شد.