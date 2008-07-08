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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۲۲

تیم ملی هندبال ساحلی با رایزنی فدراسیون جهانی به اسپانیا اعزام شد

ساری - خبرگزاری مهر: نائب رئیس فدراسیون هندبال با اشاره به عدم همکاری سفارت اسپانیا در تهران برای صدور روادید برای مسابقات جهانی اسپانیا گفت: تیم ملی هندبال ساحلی با رایزنی فدراسیون جهانی به اسپانیا اعزام شد.

 جلال کوزه ‌گر در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل افزود: اعزام تیم ملی هندبال ساحلی کشورمان قرار بود طی دو هفته گذشته انجام شود که به دلیل عدم همکاری سفارت اسپانیا این کار به تعویق افتاد.

وی اظهار داشت: تیم ملی هندبال ساحلی کشورمان ساعت شش صبح روز گذشته برای شرکت در مسابقات جهانی هندبال از طریق دوحه راهی کشور اسپانیا شد تا در شهر کادیز این کشور با حریفان به رقابت بپردازد.

کوزه‌گر تصریح کرد: در مجموع سفارت کشور اسپانیا در تهران برای اعزام تیم ملی به این کشور همکاری مناسبی ندارد.

وی در پایان گفت: تیم ملی هندبال ساحلی احتمالاً با گروه سختی مواجه می‌شود

کد مطلب 712707

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