آذربایجان شرقی قهرمان رقابتهای شیرجه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر دیروز در نخستین روز رقابت های شیرجه دومین المپاد ورزشی ایرانیان و در رده سنی 12-15 سال که با حضور 9 تیم در استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد، در ماده تخته فنر یک متر، علی شکول از آذربایجان شرقی با 35/289 امتیاز قهرمان شد، حمید کریمی از تهران با 5/269 امتیاز دوم شد و علی پیشقدم از فارس با 5/239 امتیاز به مقام سوم رسید.
این رقابت ها با حضور 9 تیم و به مدت 3 روز در تهران برگزار می شود.
در نخستین روز مسابقات شیرجه المپیاد ایرانیان، آذربایجان شرقی در ماده یک متر تخته فنر به مقام قهرمانی دست یافت.
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