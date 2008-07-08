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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۵۳

دومین المپیاد ورزشی ایرانیان/

آذربایجان شرقی قهرمان رقابتهای شیرجه شد

آذربایجان شرقی قهرمان رقابتهای شیرجه شد

در نخستین روز مسابقات شیرجه المپیاد ایرانیان، آذربایجان شرقی در ماده یک متر تخته فنر به مقام قهرمانی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر دیروز در نخستین روز رقابت های شیرجه دومین المپاد ورزشی ایرانیان و در رده سنی 12-15 سال که با حضور 9 تیم  در استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد، در ماده تخته فنر یک متر، علی شکول از آذربایجان شرقی با 35/289 امتیاز قهرمان شد، حمید کریمی از تهران با 5/269 امتیاز دوم شد و علی پیشقدم از فارس با 5/239 امتیاز به مقام سوم رسید.
 
این رقابت ها با حضور 9 تیم و به مدت 3 روز در تهران برگزار می شود.
کد مطلب 712717

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