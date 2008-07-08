محمد علی یادگاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زمینه نصب دستگاههای خود دریافت در برخی دفاتر اسناد رسمی فراهم شده و این امر به صورت آزمایشی اجرا شده است.

مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، از نصب دستگاههای خود پرداخت در تمامی دفاتر اسناد رسمی تا پایان امسال خبر داد و گفت: بر اساس توافقات صورت گرفته با بانک مرکزی بنا شده به سرعت نسبت به نصب این دستگاهها در دفاتر اقدام گردد.

وی اظهار داشت: پرداخت پول در دفاتر رسمی که باید از طریق بانک واریز شود یک سری مشکلات ایجاد می کند و امری وقت گیر است که در راستای حل این مشکل بنا شد در کلیه دفاتر اسناد رسمی دستگاه خود دریافت استقرار یابد.

مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطر نشان کرد: اجرای این طرح به صورت کامل در سراسر کشور نیاز به تامین اعتبار لازم دارد که بخشی از این بودجه در حال حاضر تامین شده است.