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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۴۴

تا پایان سال صورت می‌گیرد:

نصب دستگاههای خود پرداخت در تمامی دفاتر اسناد رسمی

نصب دستگاههای خود پرداخت در تمامی دفاتر اسناد رسمی

مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: نصب دستگاه خود دریافت در برخی دفاتر اسناد رسمی به صورت آزمایشی آغاز شده است.

محمد علی یادگاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زمینه نصب دستگاههای خود دریافت در برخی دفاتر اسناد رسمی فراهم شده و این امر به صورت آزمایشی اجرا شده است.

مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، از نصب دستگاههای خود پرداخت در تمامی دفاتر اسناد رسمی تا پایان امسال خبر داد و گفت: بر اساس توافقات صورت گرفته با بانک مرکزی بنا شده به سرعت نسبت به نصب این دستگاهها در دفاتر اقدام گردد.

وی اظهار داشت: پرداخت پول در دفاتر رسمی که باید از طریق بانک واریز شود یک سری مشکلات ایجاد می کند و امری وقت گیر است که در راستای حل این مشکل بنا شد در کلیه دفاتر اسناد رسمی دستگاه خود دریافت استقرار یابد.

مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطر نشان کرد: اجرای این طرح به صورت کامل در سراسر کشور نیاز به تامین اعتبار لازم دارد که بخشی از این بودجه در حال حاضر تامین شده است.

کد مطلب 712719

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