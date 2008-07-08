بخت شناگران ایران برای حضور در المپیک بالاست

به گزارش خبرگزاری مهر، خشایار حضرتی با اشاره به اینکه محمد علیرضایی تنها 20 صدم ثانیه با رکورد ورودی المپیک فاصله دارد، اظهار داشت : علیرضایی در مرحله قبلی مسابقات انتخابی المپیک در کرواسی طی یک هفته 3 بار رکورد ملی را جابه جا کرد و به رکورد قابل توجه 92/03/1 دقیقه دست یافت (رکورد المپیک 72/03/1 دقیقه ) که این رکورد شکنی ها نشان می دهد وی از آمادگی بالایی برخوردار است و اگر اتفاق غیرمنتظره ای رخ ندهد کسب سهمیه المپیک برای او دست یافتنی است.



وی همچنین اظهار داشت: محمد بیداریان نیز که در مرحله قبل به دلیل خستگی بدنی نتوانست در حد انتظار ظاهر شود در حال حاضر با پشت سر گذاشتن تمرینات ریکاوری در شرایط بهتری نسبت به مسابقات مرحله اول قرار دارد و امیدواری برای رکورد شکنی این شناگر کشورمان نیز بسیار بالاست.



حضرتی تصریح کرد: در فاصله تنها دو روز به آغاز مسابقات اوپن کرواسی (ورودی المپیک) در حال حاضر تمرکز اصلی کادر فنی بر روی شرایط روحی ملی پوشان است و تلاش داریم تا روز مسابقه شناگران با بهترین شرایط روحی و بدون استرس در مسابقات شرکت کنند.



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