به گزارش خبرنگار مهر، یکی از سخنگویان موزه مادام توسو در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت: آدولف هیتلر بیانگر مقطعی مشخص از تاریخ آلمان است که نمی‌توان آن را انکار کرد. او افزود تندیس رهبر نازی‌ها با در نظر گرفتن حساسیت‌ها و احترام به احساسات مردم به نمایش درآمده است.

روز شنبه دقایقی پس از افتتاح شعبه موزه مادام توسو در برلین یک مرد که سابقا پلیس بوده با کنار زدن ماموران حفاظت سر تندیس مومی هیتلر را از تن جدا کرد. هیتلر در این موزه در حالی نشان داده می‌شود که در پناهگاه زیرزمینی خود پشت یک میز چوبی نشسته و به نظر غمگین می‌آید.

نمایش این تندیس در برلین با اعتراض کسانی روبرو شده که اعتقاد دارند قرار گرفتن تندیس دیکتاتور نازی و عامل آغاز جنگ جهانی دوم در یک موزه آن هم در کنار چهره‌های سرشناس، ستاره‌های پاپ، شخصیت‌های سیاسی و قهرمانان ورزشی یک اقدام ناشایست است. مرد 41 ساله برلینی و عامل تخریب مجسمه هیتلر بلافاصله دستگیر شد و به زودی به اتهام تخریب اموال محاکمه می‌شود.

این پلیس سابق که تنها با نام فرانک ال. معرفی شده، ضمن ابراز پشیمانی، گفت: من این کار را نه برای پول انجام دادم و نه برای شهرت، هرچند تصور می‌کنم حداقل تا مدتی مشهور شده‌ام. مسئولان موزه مادام توسو روز دوشنبه اعلام کردند در حال تعمیر این تندیس 200 هزار یورویی هستند.

آنها در عین حال گزارش‌ها درباره برگرداندن تندیس هیتلر به موزه اصلی مادام توسو در لندن را تکذیب کردند. از دیگر شخصیت‌هایی که مجسمه مومی آنها در شعبه این موزه در برلین به نمایش گذاشته شده می‌توان به آلبرت اینشتین، بیسمارک و هلموت کهل اشاره کرد.

آندره اشمیتس وزیر فرهنگ آلمان روز دوشنبه نمایش مجسمه هیتلر را یک جور "بدسلیقگی" دانست. حمله به تندیس هیتلر در مطبوعات آلمان نیز بازتاب گسترده داشت و روزنامه چپ‌گرای تاگس سایتونگ به شوخی نوشت با این کار ثابت شد آلمانی‌ها گذشته نازی خود را پشت سر گذاشته‌اند.

برابر با قوانین آلمان نمایش نمادهای نازی و آثار هنری که هیتلر را باشکوه جلوه بدهد، ممنوع است و در این نمایشگاه نیز اطراف تندیس هیتلر با نوار بسته‌ شده تا بازدیدکنندگان نتوانند با او عکس بیندازند. مجسمه مومی هیتلر در لندن نیز در یک حفاظ شیشه ای نگه‌داری می‌شود.