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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۰۸

امام جمعه سنقر:

اعتکاف اردوگاه انسان سازی و خودسازی است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان سنقر وکلیایی گفت: اعتکاف اردوگاه انسان سازی و خود سازی است که می تواند شخص را به چشمه معنویت متصل می کند.

به گزارش خبرنگار مهر درکرمانشاه، حجت الاسلام شمس الله برقراری صبح سه شنبه درجلسه ستاد اعتکاف شهرستان سنقر و کلیایی با اشاره به اهمیت و جایگاه اعتکاف اظهارداشت: پیامبراکرم (ص) با آن همه مشغله کاری معتکف شده و حتی سالی که به واسطه جنگ بدر نتوانستند معتکف گردند، سال بعد در ماه مبارک رمضان در دو دهه معتکف شدند.

 

وی خطاب به مسئولان گفت: معتکفین به ما نیازی ندارند واین ما هستیم که به دعای معتکفین محتاجیم.

 

در ادامه جلسه حجت الاسلام اسمعلی ابراهیمی سرپرست اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان نیز گفت: به لطف خداوند متعال، سنت حسنه اعتکاف رونق وگسترش پیدا کرده وهمه قشرها ازاعتکاف استقبال می کنند.

 

وی افزود: خوشبختانه مردم مومن این شهرستان نیز همچون سایر نقاط کشور خود را برای شرکت در این مراسم معنوی آماده کرده اند.

 

ابراهیمی در ادامه از آمادگی کامل ستاد اعتکاف شهرستان سنقر و کلیایی جهت هر چه بهتر و باشکوه تر برگزار شدن این مراسم در این شهرستان خبر داد.

کد مطلب 712729

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