فیلم مستند رضازاده بعد از المپیک به نمایش درمی آید

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید حسینعلی تهیه کننده فیلم "سرد چون فولاد گرم چون آتش" در خصوص فعالیت های انجام شده برای تولید این فیلم گفت: برای تولید این مجموعه مستند و ارزشمند که یادگاری خواهد بود برای موفقیت وزنه بردار کشورمان، از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکرده ایم و تمام سعی مان بر این بوده تا بتوانیم زوایای زندگی وی را به تصویر بکشیم.

وی ادامه داد: این مجموعه با تصویربرداری از دوران کودکی و خردسالی وی که در آن یکی از پسرعموهای وی و همچنین فرزندش "ابوالفضل" به جای او هنر نمایی می کنند آغاز و با افتخار آفرینی اش در المپیک 2008 پکن به اتمام می رسد.



حسینعلی یادآور شد: در حال حاضر کلیه قسمت های فیلم تا اردوی سطح ارتفاع تیم ملی در اردبیل که هم اکنون در آن به سر می برد تصویر برداری شده و بطور همزمان در حال تدوین، صداگذاری و مونتاژ است و دو مرحله فیلمبرداری عمده که به اردوی سطح دریای بابلسر و مسابقات وی در المپیک معطوف می شود نیز در دستور کار قرار دارد.



وی در خصوص نحوه پخش این مجموعه تصریح کرد: طبق هماهنگی های به عمل آمده با شبکه سوم سیما این فیلم در قالب 5 قسمت سریالی که مجموعا 150 تا 160 دقیقه خواهد شد پخش می شود ضمن اینکه چند شبکه خارجی نیز داوطلب خرید و پخش این فیلم شده اند.