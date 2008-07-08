30 هزار مگاوات برق نیروگاههای خصوصی وارد مدار می شود

محمدرضا عطارزاده درگفتگو با مهر گفت: یکی از طرحهای وزارت نیرو برنامه ریزی برای ورود بخش خصوصی به حوزه نیروگاه سازی و دستیابی به ظرفیت‪30 ‬ هزار مگاواتی نیروگاهی توسط بخش غیر دولتی است که در این راستا فعالیتهای گسترده ای صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی ساتکاب افزود: امید می رود بتوان با بهره گیری از منابع مالی حساب ذخیره ارزی، از این نیروگاه ها پشتیبانی کرده و آنها را وارد مدار کرد.

وی تصریح کرد: در صورت بهره گیری از منابع مالی، این نیروگاه ها از سال آینده به تدریج وارد مدار می شوند. به گفته این مقام مسئول در وزارت نیرو، ساتکاب از شرکتها پس از انجام مراحل خصوصی سازی نیز از طریق اعمال تشویقهای مالی حمایت می کند.

عطارزاده توضیح داد: ساتکاب آن دسته از شرکتهایی را که پس از واگذاری، افزایش تولید و یا جذب نیرو داشته اند، با پرداخت 600میلیارد ریال تسهیلات بانکی با نرخ سود ده ‬درصد به عنوان نقدینگی مورد نیاز مورد حمایت قرار می دهد. وی خاطرنشان کرد: این موضوع ، بخشی از مشوقها برای جذب سرمایه گذاران است.

