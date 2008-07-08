تلویزیونهای جدید بیش از دی اکسید کربن گاز گلخانه ای تولید می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا نشان دادند که تلویزیونهای صفحه تخت بیش از دی اکسید کربن گاز گلخانه ای تولید می کنند.
در این تحقیقات مشخص شد که تولید تری فلئور نیتروژن، عنصر سازنده این تلویزیونها به بیش از 4 هزار تن در سال می رسد. این گاز در تولید گازهای گلخانه ای 17 هزار برابر قویتر از دی اکسید کربن است.
براساس روزنامه گاردین، نتایج این تحقیقات که در مجله Geophysical Research letters منتشر شده است نشان می دهد که تنها در سال جاری تولید گاز تری فلئور نیتروژن برابر با تولید 67 میلیون تن دی اکسید کربن است. این میزان برابر با دی اکسید کربنی است که همه ساله در اتریش تولید می شود.
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