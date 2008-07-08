بررسی و مطالعه اشیای مصری موجود در موزه ملی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، این پروژه بخشی از برنامه پژوهشی بزرگتری با عنوان " کاوش در موزه ها" به سرپرستی رمی بوشارلا باستان شناس و استاد برجسته دانشگاه لیون فرانسه می باشد که در سال ۱۳۸۵ توسط "موسسه فرانسوی پژوهش در ایران " معرفی شده است هدف از تنظیم این برنامه ، همکاری مشترک ایران و فرانسه در جهت بازبینی اشیای موزه ای کم شناخته شده یا اشیایی است که تا به حال بر روی آنها تحقیقی صورت نگرفته است.

این مطالعات شامل دو گروه اشیای موزه ای می باشد ، اول اشیایی که بنا بر شواهد باستانی شناسی ، هنری و تاریخی ساخته هنرمندان مصری می باشد، مانند سردیسهای ایزد بس ( Bes )و دوم اشیایی با کتیبه مصری که آمیزه ای از هنر ایران و سبک مصری را به نمایش می گذارند همچون ظروف سنگی با کتیبه هیروگلیف مصری.

نخستین مرحله کار که از بهمن ۱۳۸۶ آغاز و تا خرداد ۱۳۸۷ به طول انجامید در برگیرنده جمع بندی و مستندنگاری اشیای مرتبط با موضوع مورد بحث در سالن و مخازن موزه ملی ایران است. در این مستندنگاری علاوه بر وارد کردن فیشهای اطلاع رسانی در نرم افزارهای کامپیوتری ، کپی برداری از کتیبه های اشیا کتیبه دار، طراحی فنی وعکاسی نیز انجام شده است.

نتیجه این گونه شناختی اشیا مشتمل بر سه گروه اشیا درباری شامل جواهرات و عطردان ها ، اشیا مرتبط با اعتقادات مانند پیکرک ها و طلسم ها و اشیا تدفینی مانند تابوت ها می باشد.

بر اساس این طرح پژوهشی علاوه بر آثار موزه ملی ایران در آینده آثار موجود در شوش ، تخت جمشید و دیگر مجموعه های تاریخی همچون موزه رضا عباسی و موزه نارنجستان شیراز نیز تحت بررسی قرار خواهند گرفت.

نتایج مطالعات و بررسی های این پروژه پس از اتمام مراحل پژوهشی در قالب یک کاتالوگ به چاپ خواهد رسید.

بدون شک بررسی متقابل آثار دوره پارس در مصر و به موازات آن مطالعه آثار مصری یا به سبک مصری یافت شده در ایران از مهمترین عوامل شناسایی تاثیر وتاثر دو تمدن بزرگ جهان باستان به شمار می رود.

لازم به ذکر است، این پروژه توسط سپیده قاهری دانشجوی ایرانی مقطع دکترا در رشته مصر شناسی دانشگاه لیون ۲ در فرانسه در حال انجام می باشد.