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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۰۹

تمدن معاون پارلمانی وزارت صنایع شد

تمدن معاون پارلمانی وزارت صنایع شد

وزیر صنایع ومعادن طی احکام جداگانه‌ای، ‌معاون حقوقی امورمجلس واستانها ، مدیرکل دفتر صنایع فلزی این وزارتخانه و رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت دخانیات را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن، مرتضی تمدن را  به سمت ‌معاون حقوقی، امورمجلس واستانها و حمید وطن دوست را به سمت مدیرکل دفتر صنایع فلزی وزارت صنایع ومعادن منصوب کرد. ه

محرابیان در حکم دیگری سید محمود ابطحی را به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت دخانیات ایران منصوب کرد . در حکم دیگری از سوی وزیر صنایع ومعادن ، محمدرضا مجیدی  به سمت مشاور عالی وزیر در امور تشکل‌های صنفی ، صنعتی ومعدنی منصوب شد.

وزیر صنایع ومعادن با صدور حکمی دیگر علی اباذری سیوندی را به سمت رئیس سازمان صنایع ومعادن استان هرمزگان منصوب و از زحمات سید جلال الدین فرهمند تشکر کرد.

محرابیان همچنین از زحمات طه طاهری درپایان ماموریت وی در دوران تصدی مدیریت شرکت دخانیات ایران و همچنین مجیدی در طول تصدی معاونت حقوقی، امور مجلس و استان ها تقدیر کرد.

کد مطلب 712748

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