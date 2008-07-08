تمدن معاون پارلمانی وزارت صنایع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن، مرتضی تمدن را به سمت ‌معاون حقوقی، امورمجلس واستانها و حمید وطن دوست را به سمت مدیرکل دفتر صنایع فلزی وزارت صنایع ومعادن منصوب کرد. ه

محرابیان در حکم دیگری سید محمود ابطحی را به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت دخانیات ایران منصوب کرد . در حکم دیگری از سوی وزیر صنایع ومعادن ، محمدرضا مجیدی به سمت مشاور عالی وزیر در امور تشکل‌های صنفی ، صنعتی ومعدنی منصوب شد.

وزیر صنایع ومعادن با صدور حکمی دیگر علی اباذری سیوندی را به سمت رئیس سازمان صنایع ومعادن استان هرمزگان منصوب و از زحمات سید جلال الدین فرهمند تشکر کرد.

محرابیان همچنین از زحمات طه طاهری درپایان ماموریت وی در دوران تصدی مدیریت شرکت دخانیات ایران و همچنین مجیدی در طول تصدی معاونت حقوقی، امور مجلس و استان ها تقدیر کرد.

