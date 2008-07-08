به گزارش خبرگزاری مهر، صدیقه حجازی مسئول امور بانوان سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی دیروز در دیدار با عده ای از زنان مسلمان و تحصیلکرده عراقی گفت: پرداختن به امور جاری و روزمره، شما را از تحرکات در عرصه بین‌الملل باز ندارد. حضور و فریاد مظلومیت شما در مجامع بین‌المللی و سازمان کنفرانس اسلامی ، برای استکبار جهانی افشاگری زنده‌ای خواهد بود .

حجازی افزود: تولیدات فکری ، فرهنگی و معنوی خود را برای عرضه در نظام جهانی بیشتر کنید تا بهتر و مؤثرتر حقوق شهروندی و حقوق جهانی خود را از مجامع بین‌المللی کسب کنید .

وی در این دیدار، صبر و شجاعت زنان و دختران عراقی را در برابر متجاوزان ستود و اظهار داشت: زنان و مردم ایران همیشه در کنار شما ایستاده اند و در تمامی مصائب و مشکلات با شما ابراز همدردی می کنند.

حجازی با تأکید بر اینکه حدود جغرافیایی هیچ وقت نمی تواند ملتهای مسلمان را از یکدیگر دور یا جدا کند، تصریح کرد: عقاید اسلامی، فرهنگ و دین مشترک فراتر از احساس انساندوستانه و صمیمیت است. مشکلات و اتفاقات ناگواری که در عراق و یا سایر سرزمینهای اشغالی اتفاق می افتد ، برای جلوگیری از رشد اسلام ، دوری از اتحاد و همبستگی و در نهایت جدا کردن مسلمانان از اعتقادات مذهبی و فرهنگی است.

مسئول امور بانون بر اشتراکات اسلامی و فرهنگی دو کشور تأکید کرد و افزود: اعتقاد به وحدت و اشتراکات اسلامی و فرهنگی دو ملت و دولت سبب مستحکمتر شدن مسائل فرهنگی، سیاسی و افتصادی طرفین می شود و ارتباطات و تعاملات ما را در امور مشترک بیش از پیش افزایش می دهد.