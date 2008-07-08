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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۱۳

حجازی در جمع بانوان عراقی:

زنان مسلمان خواستار حقوق شهروندی از مجامع بین‌المللی شوند

زنان مسلمان خواستار حقوق شهروندی از مجامع بین‌المللی شوند

مسئول امور بانوان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: زنان مسلمان باید با تولیدات فکری، خواستارحقوق شهروندی خود از مجامع بین‌المللی شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، صدیقه حجازی مسئول امور بانوان سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی دیروز در دیدار با عده ای از زنان مسلمان و تحصیلکرده عراقی گفت: پرداختن به امور جاری و روزمره، شما را از تحرکات در عرصه بین‌الملل باز ندارد. حضور و فریاد مظلومیت شما در مجامع بین‌المللی و سازمان کنفرانس اسلامی ، برای استکبار جهانی  افشاگری زنده‌ای خواهد بود .

حجازی افزود: تولیدات فکری ، فرهنگی و معنوی خود را برای عرضه در نظام جهانی بیشتر کنید تا بهتر و مؤثرتر حقوق شهروندی و حقوق جهانی خود را از مجامع بین‌المللی کسب کنید .

وی در این دیدار، صبر و شجاعت زنان و دختران عراقی را در برابر متجاوزان ستود و اظهار داشت: زنان و مردم ایران همیشه در کنار شما ایستاده اند و در تمامی مصائب و مشکلات با  شما ابراز همدردی می کنند.

حجازی با تأکید بر اینکه حدود جغرافیایی هیچ وقت نمی تواند ملتهای مسلمان را از یکدیگر دور یا جدا کند، تصریح کرد: عقاید اسلامی، فرهنگ و دین مشترک  فراتر از احساس انساندوستانه و صمیمیت است. مشکلات و اتفاقات ناگواری که در عراق و یا سایر سرزمینهای اشغالی اتفاق می افتد ، برای جلوگیری از رشد اسلام ، دوری از اتحاد و همبستگی و در نهایت جدا کردن مسلمانان از اعتقادات مذهبی و فرهنگی است.

مسئول امور بانون بر اشتراکات اسلامی و فرهنگی دو کشور تأکید کرد و افزود: اعتقاد به وحدت و اشتراکات اسلامی و فرهنگی دو ملت و دولت سبب مستحکمتر شدن مسائل فرهنگی، سیاسی و افتصادی طرفین می شود و ارتباطات و تعاملات ما را در امور مشترک بیش از پیش افزایش می دهد.

کد مطلب 712752

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