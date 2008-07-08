تامین برق صنایع در اولویت کار وزارت نیرو قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مشترک وزرای صنایع و معادن و نیرو در دفتر وزیر صنایع و معادن تشکیل و براساس توافقی که به امضای دو وزیر رسید، مقرر شد تا با توجه به اهمیت صنایع حساس و زیربنایی، فهرستی از این صنایع در اختیار وزارت نیرو قرار بگیرد تا حتی المقدرو برق این صنایع قطع نگردد.

بر اساس توافق به عمل آمده کمیته مشترک وزارت صنایع و معادن و وزارت نیرو جهت هماهنگی برای اجرای طرح های ویژه صرفه جویی مصرف برق در صنایع ، تنظیم برنامه کار صنایع ، تعیین سقف انرژی مصرفی مجاز و چگونگی اعمال خاموشی ها به ریاست دو تن از معاونین دو وزارتخانه تشکیل گردید.

همچنین مقرر شد وزرای صنایع و معادن و نیرو موضوع حساسیت تامین برق صنایع و توافقات را طی بخشنامه ای به استانداران و مسئولان استانی صنایع و برق ابلاغ و مسئولیت استانداران را در خصوص پاسخگویی در ارتباط با مشکلات ناشی از تهیه و عرضه کالا در کشور که ناشی از قطع برق میباشد به ایشان یادآوری کنند.

بر اساس این توافق صنایعی که بتواند حداقل ده درصد نسبت به سال قبل ، با حفظ سطح تولید مشابه ، در مصرف برق صرفه جویی نماید مشمول قطعی برق نمی شود .

همچنین مقرر شد برنامه صنایع متوسط و کوچک به ویژه صنایع مستقر در شهرک های صنعتی بر اساس یک روز تعطیلی در روزهای عادی هفته و یا تنظیم خاموشی ها با تعداد کمتر و ساعات طولانی تر تنظیم شود .

احداث نیروگاه برای تامین چهارهزار مگاوات برق در جهت کاهش قعطی برق و تامین بخشی از برق مورد نیاز واحدهای صنعتی و معدنی ، به همراه همکاری برای تولید لامپ های کم مصرف ، پانل های خورشیدی و صفحات LCD از دیگرمصوبایت این جلسه بود که وزارت صنایع و معادن آن را با همکاری وزارت نیرو اجرا خواهد کرد.

بر اساس توافق انجام شده مقرر شد وزارت صنایع و معادن به منظور تامین و ساخت مولد های کوچک ، جهت شرکتهای صنعتی و واحدهای پراکنده صنعتی و تامین برق اضطراری با وزارت نیرو همکاری نماید.