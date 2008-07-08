مرکز بررسی های کاربردی در حوزه دانش آموزی راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان طی حکمی صابر طالبی را به عنوان مدیر مرکز بررسی های کاربردی برای مدت 2 سال منصوب کرد.

مرکز بررسی های کاربردی، مجموعه ای است که با درایت نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و به منظور تدوین استراتژی های مربوط به چشم انداز 10 ساله این تشکل دانش آموزی و همچنین طراحی برنامه عملیاتی برای تحقق چشم انداز و در نهایت نظارت، ارزیابی و اثر سنجی حوزه های مختلف تشکیلات اتحادیه در این مسیر تشکیل شده است.

در ادامه این گزارش آمده است: در مرکز بررسی های کاربردی سه حوزه کارشناسی فعالیت خواهند کرد که علاوه بر ایجاد عقبه کارشناسی برای کلیه فعالیتهای اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، این قابلیت را دارند که در آینده ای نزدیک محل رجوع سایر تشکل ها و نهادهای مرتبط با حوزه دانش آموزی باشند. این سه حوزه شامل حوزه پژوهشی- مطالعاتی، حوزه برنامه ریزی و حوزه نظارت و ارزیابی است.

بنابراین گزارش، از جمله برنامه های در دست اقدام مرکز بررسی های کاربردی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ایجاد مراجع محتوایی برای صفات مندرج در چشم انداز 10 ساله پیرامون دانش آموزان، ترسیم سیر تربیتی ، آموزشی در کلیه لایه های تشکیلاتی اتحادیه و انجمن اسلامی، انجام پژوهش در حوزه مخاطب شناسی به ویژه در زمینه دختران دانش آموز، ایجاد بانک پژوهش های مرتبط با حوزه دانش آموزی، ایجاد کتابخانه تخصصی در حوزه علوم تربیتی و تدوین برنامه 3 ساله و یک ساله اتحادیه بر اساس اهداف ابلاغ شده می باشد.

بر پایه این گزارش، از جمله وظایف این مرکز اهتمام خاص به ترسیم و تکمیل نقشه راه اتحادیه مبتنی بر سیاست های ابلاغ شده ، توجه خاص به بهره گیری از کلیه ظرفیت های کارشناسی درون تشکیلاتی، ارتباط گیری با دانشگاه ها و سایر مراکز علمی ، پژوهشی جهت بهره مندی از ظرفیت های کارشناسی برون تشکیلاتی می باشد.