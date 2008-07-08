58 هزار میلیارد ریال بابت بودجه خرداد ماه پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بر اساس گزارش عملکرد معاون هزینه وخزانه دار کل کشور پرداختهای خزانه از بابت بودجه کل کشور مبلغ 58 هزار و 394 میلیارد و 803 میلیون و 421 هزار و 108 ریال بود که از این میزان، 46 هزار و 26 میلیارد و 920 میلیون و 297 هزار و 938 ریال آن جزو اعتبارات هزینه و مربوط به پرداختهای متفرقه ، هزینه ملی ، هزینه اسانی ، سایر پراخت ها و پیش پرداخت هاست.

بر اساس گزارش یاد شده معاونت هزینه و خزانه دار کل کشور در خرداد ماه سال جاری 11 هزار و 549 میلیارد و 768 میلیون و 300 ریال نیز بابت اعتبارات دارایی های سرمایه ای که شامل طرحهای عمرانی ، طرحهای استانی و سایر پرداخت ها می باشد پرداخت کرده است.

همچنین به استناد گزارش یاد شده در خرداد ماه سال جاری 182 میلیارد و 200 میلیون ریال به منظور تملک دارایی های مالی سرمایه ای و 60 میلیارد و 91 میلیون و 807 هزار و 870 ریال نیز بابت تنخواه گردان خزانه معین استانها و از محل خزانه کل کشور پرداخت شده است.

همچنین معاونت هزینه و خزانه دار کل کشور در مدت یاد شده رسیدگی و تطبیق اعلامیه ها با صورتحسابها و صدور برگه های حسابداری و ثبت در دفاتر و انجام عملیات حسابداری مربوط به فروش 78 میلیارد و 744 میلیون و 286هزار و 250 ریال سفته ، 42 میلیون و 94 هزار ریال برات یک میلیارد و 956 میلیون و 359 هزار ریال بارنامه و یک میلیارد و 356 میلیون و 560 هزار ریال صورت وضعیت مسافری را انجام داده است.

صدور سفارش چاپ 2 میلیون و سیصد هزار برگ قبوض کنترل اداره کل اوراق بهادار ، 44 میلیون و 655 هزار برگ اوراق ثبتی ، 170 هزار برگ اوراق سازمان حفاظت محیط زیست ، 125 میلیون و 800 هزار قطعه چک فارسی بانک ملی ایران ، 275 هزار قطعه حواله یا چک رمزدار بین بانکی بانک ملی ایران و 6 مورد رسیدگی و نظارت بر عملیات ماشینهای نقش تمبر از دیگر فعالیتهای معاونت هزینه و خزانه دار کل کشور در خرداد ماه سال جاری است.