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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۳۸

درسالگرد انفجارهای لندن/

مصائب اقلیت مسلمان بریتانیا درقالب یک فیلم نمایش داده شد

مصائب اقلیت مسلمان بریتانیا درقالب یک فیلم نمایش داده شد

فیلم مستندی که دیروز در شبکه تلویزیونی "کانال 4" بریتانیا به نمایش در آمد مسائلی چون تاریک جلوه دادن چهره مسلمانان در رسانه‌ها، ترویج انزجار علیه آنها از سوی سیاستمداران راست‌گرا و حتی حملات فیزیکی و کلامی را حکایت و مصائب اقلیت مسلمان بریتانیا پس از انفجارهای هفتم ژوئیه 2005 را نمایش داد .

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، پیتر اوبورن روزنامه نگار و جیمز جونز مفسر سیاسی در کتابچه‌ای که همراه مستند ساخته خود قرار داده نوشته اند: اسلام هراسی نیرویی چشمگیر برای یگانگی در فرهنگ عمومی بریتانیا است و در میان بسیاری از اقشار جامعه مشاهده می شود.

این برنامه تحت عنوان " این اتفاق نباید برای یک مسلمان رخ دهد" دیروز به مناسبت سومین سالگرد انفجارهای هفتم ژوئیه در سیستم حمل و نقل لندن پخش شد.

این فیلم هشدار داده حملات هفتم ژوئیه به افزایش خشونت، عدم تساهل و انزجار نسبت به مسلمانان کمک کرده است.

اسلام هراسی پس از یازدهم سپتامبر و هفتم ژوئیه افزایش یافته و خشم و ترس واضحی نسبت به مسلمانان ایجاد کرده است.

این فیلم مستند و کتابچه همراه آن افزایش حملات فیزیکی و کلامی علیه مسلمانان را نسبت به سالهای اخیر قابل توجه ارزیابی  و اعلام کرده حملات فیزیکی نشانه رشد احساسات ضد اسلامی است، برای بسیاری از اعضای جامعه اسلامی بریتانیا به کشوری مخوف برای زندگی تبدیل شده است.

در این فیلم تصریح شده بارزترین بخشی که احساسات ضداسلامی علیه مسلمانان در اوج خود وجود دارد رسانه ها هستند.

در کتابچه نیز اشاره شده ساختن و پرداختن داستانهای اغراق شده و نادرست درباره اسلام و مسلمانان و همچنین انتشار آنها بسیار ساده است.

اوبورن و جونز اظهار داشتند که آنها حدود 974 مورد مطلب را در تمام روزنامه های کشور که درباره اسلام نوشته و منتشر شده بود را طی هشت سال از سال 2000 مورد مطالعه و بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که 60 درصد از آنها محور خود را به ترویسم اسلامی و تفاوتهای دینی و فرهنگی مسلمانان با سایر اعضای جامعه اختصاص داده اند.

آنها اضافه کردند این داستانها مسلمانان را به عنوان منبع دردسر و مشکل توصیف کرده، درحالی که تنها 5 درصد از این مقالات به مشکلات پیش روی مسلمانان بریتانیا اختصاص یافته بود.

کد مطلب 712760

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