دکتر زهره سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون 10 دانشکده در 10 دانشگاه به صورت پایلوت در حال انجام این استاندارد هستند و این موضوع به طور سراسری از ابتدای سال تحصیلی اجرایی می شود.

مسئول واحد ارتقاء کیفیت آموزش معاونت آموزشی وزارت بهداشت تأکید کرد: با رایزنی با معاونت آموزشی وزارت بهداشت، اجرای استاندارد مدیریت کیفیت آموزش در دانشگاههای علوم پزشکی با بودجه ها ارتباط مستقیم پیدا می کنند و بودجه دانشکده ها به اجرای این استانداردها منوط می شود تا با انگیزه بیشتری در این طرح شرکت کنند.

وی یادآور شد: منوط شدن بودجه دانشکده ها به اجرای این استانداردها این زمینه را فراهم می کند که هر دانشکده ای با توجه به ظرفیت و توانایی که دارد در این طرح شرکت کند و هیچ محدودیتی نیز نداشته باشد زیرا تعیین بودجه اهرم فشار نبوده و به منظور تشویق دانشکده ها به کار گرفته می شود.

سهرابی اظهار داشت: لزوماً تنها دانشگاههای معتبر و با تجهیزات بالا در این طرح حضور ندارند بلکه سایر دانشکده ها نیز به کمک خود ارزیابی می توانند جایگاه خود را ارتقاء دهند و جای پیشرفت برای همه دانشکده ها وجود دارد.

دبیر کمیته تحول اداری معاونت آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: کمیته ارتقاء کیفیت آموزشی از سال گذشته در معاونت آموزشی وزارت بهداشت ایجاد شد و از پزشکان و صاحب نظران حوزه مدیریت کیفیت دعوت شد تا پس از بررسی استانداردهای بین المللی، این استانداردها را بومی کنند. این استانداردها برای کسب اجماع به روسای مراکز آموزشی علوم پزشکی ارائه و با استقبال این گروه مواجه شد.

وی اضافه کرد: به زودی کارگاه های آموزشی اجرای این استاندارد در دانشگاههای علوم پزشکی اجرا می شود و برای اولین بار در سطح کشور، استانداردی برای مدیریت کیفیت آموزش در دانشگاههای علوم پزشکی اجرایی می شود.