به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ‌الاسلام حسن رقیمی مدیر کل امور مبلغین و مساجد سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اهمیت طرح توسعه استقرار مبلغین، گفت: تعداد مبلغین مستقر تا آخر برنامه چهارم توسعه به 3300 نفر و تا پایان چشم‌انداز 20 ساله به 12 هزار و 500 نفر خواهد رسید.

وی افزود: طرح توسعه استقرار مبلغین به منظور گسترش خدمات فرهنگی و دینی به عموم مردم به ویژه در مناطق محروم اجرا می‌شود.

حجت ‌‌الاسلام رقیمی تأکید کرد: بالا بردن فرهنگ دینی مردم، آموزش عقاید و احکام دینی، توسعه فرهنگ نماز، زکات، عفاف و حجاب از جمله فعالیتهای کلی است که مبلغین مستقر باید آنها را مورد توجه داشته باشند .