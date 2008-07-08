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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۲۷

از سوی سازمان تبلیغات اسلامی/

12 هزار مبلغ تا پایان چشم انداز 20 ساله مستقر می‌شوند

12 هزار مبلغ تا پایان چشم انداز 20 ساله مستقر می‌شوند

مدیر کل امور مبلغین و مساجد سازمان تبلیغات اسلامی از استقرار 12 هزار و 500 مبلغ تا پایان چشم‌انداز 20 ساله توسعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ‌الاسلام حسن رقیمی مدیر کل امور مبلغین و مساجد سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اهمیت طرح توسعه استقرار مبلغین، گفت: تعداد مبلغین مستقر تا آخر برنامه چهارم توسعه به 3300 نفر و تا پایان چشم‌انداز 20 ساله به 12 هزار و 500 نفر خواهد رسید.

وی افزود: طرح توسعه استقرار مبلغین به منظور گسترش خدمات فرهنگی و دینی به عموم مردم به ویژه در مناطق محروم اجرا می‌شود.

حجت ‌‌الاسلام رقیمی تأکید کرد: بالا بردن فرهنگ دینی مردم، آموزش عقاید و احکام دینی، توسعه فرهنگ نماز، زکات، عفاف و حجاب از جمله فعالیتهای کلی است که مبلغین مستقر باید آنها را مورد توجه داشته باشند .

 

کد مطلب 712764

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