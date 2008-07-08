"زمهریر" فیلمی عاشقانه در ژانر دفاع مقدس است

این فیلمساز جوان درباره فیلم جدید خود به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون مشغول بازنویسی نهایی فیلمنامه هستم و حدود یکماه است پیش‌تولید پروژه را آغاز کرده‌ایم. طبق برنامه و هاهنگی‌های انجام شده با سیدضیا هاشمی تهیه‌کننده "زمهریر" قرار است اواخر مرداد یا اوایل شهریور فیلم را کلید بزنیم.

نمایی از فیلم سینمایی "دلشکسته"

روئین‌تن درباره داستان "زمهریر" و تفاوت آن با فیلم قبلی خود "دلشکسته" افزود: این فیلم یک شهادتنامه شهادت است. عاشقانه‌ای که از امروز شروع می‌شود، به دیروز می‌رود، به امروز برمی‌گردد و فردا می‌شود. "زمهریر" فیلمی در ژانر دافع مقدس با تمی عاشقانه است و از جهت معنا شباهت‌هایی به "دلشکسته" دارد، اما از نظر ساختار تجربه‌ای تازه به شمار می‌رود.

"زمهریر" در تهران و شهرک دفاع مقدس فیلمبرداری و عوامل قطعی آن به زودی مشخص می‌شود. "دلشکسته" نخستین تجربه فیلمسازی روئین‌تن داستان دختری است که در دانشگاه خود با مشکلات عاطفی مواجه می‌شود. فریبا کوثری، آفرین عبیسی، اکبر عبدی، خسرو شکیبایی، شهاب حسینی، بیتا بادران، رضا رویگری، شقایق فراهانی و مجید مشیری بازیگران هستند.