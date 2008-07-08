آمریکایی ها اعتبار مسابقات پاورلیفتینگ را زیر سوال بردند

علی اصغر هادی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: ایران قهرمان هفت دوره پیاپی رقابت های پاورلیفتینگ نابینایان و کم بینایان جهان است و غایب بزرگ این دوره از رقابت ها بود. البته مسئولین برگزاری مسابقات تلاش بسیاری برای حضور تیم ما در رقابت های فوق انجام دادند اما وزارت امور خارجه آمریکا در این خصوص تصمیم گیرنده بود و آنها از صدور ویزا سر باز زدند.

وی در ادامه تصریح کرد: مسئولان برگزاری رقابت ها تماس های فراوانی با مقامات آمریکایی برقرار کردند و حتی با اشاره به اینکه تیم ایران برای حضور در این مسابقات، هزینه های سنگینی را متقبل شده از آنها خواستند مانع از حضور تیم ما در مسابقات جهانی نشوند با این حال کارشکنی وزارت امور خارجه آمریکا مانع از این شد که ورزشکاران ما در این تورنمنت بین الملی شرکت کنند.

رئیس فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان در ادامه تصریح کرد: آقای نظام دودل از ایران ریاست کمیته جهانی ورزش های نابینایان و کم بینایان را بر عهده دارد با این حال آمریکایی ها حتی از صدور ویزا برای او هم خودداری کردند و ایشان مجبور شد یک نماینده معرفی کند تا در برگزاری رقابت ها خللی ایجاد نشود.

هادی زاده در پایان گفت: ورزشکاران ما مدت زمان زیادی را در اردو به سر برده بودند و با توجه به اینکه مشکلی چون نابینایی و کم بینایی دارند، طبیعتا روزهای سختی را پشت سر گذاشتند. ضمن اینکه از آنجا که در حاشیه این مسابقات، نشست های فراوانی برگزار می شد، آمریکایی ها این فرصت خوب را از ما گرفتند.