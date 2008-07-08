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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۱۲

اختصاصی مهر /

طرح جدید فدراسیون کشتی برای حفظ پشتوانه ها / تشکیل 20 تیم پایه

طرح جدید فدراسیون کشتی برای حفظ پشتوانه ها / تشکیل 20 تیم پایه

دبیر فدراسیون کشتی کشورمان از تشکیل 12 تیم کشتی آزاد و فرنگی در رده سنی نوجوانان و همچنین 8 تیم در رده سنی جوانان خبر داد.

عارف ربطی دبیر فدراسیون کشتی کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح طرح جدید فدراسیون کشتی برای حفظ قهرمانان رده های پایه جهت پشتوانه سازی و تقویت تیم ملی بزرگسالان پرداخت.

طی این طرح فدراسیون کشتی 6 تیم کشتی آزاد و 6 تیم کشتی فرنگی را در رده سنی نوجوانان از طریق شناسایی نفرات شاخص مسابقات قهرمانی کشور و المپیاد ورزشی ایرانیان تشکیل می دهد تا منتخبین زیر نظر مربیان شاخص و کشتی ساز سراسر کشور به تمرین و آماده سازی پرداخته و آمادگی خود را برای پیوستن به رده های بالاتر حفظ کنند.

براساس این گزارش، این طرح در رده سنی جوانان و با تشکیل 4 تیم آزاد و 4 تیم فرنگی نیز پیگیری خواهد شد. بدین ترتیب نفرات منتخب این 20 تیم در طول سال در اردوهای مقطعی که در استانهای مختلف برگزار خواهد شد حضور یافته و زیر نظر مربیان ضمن تمرین و آماده سازی نقاط ضعف خود را رفع می سازند تا به پشتوانه هایی قابل اعتماد برای تیم ملی بزرگسالان تبدیل شوند.

کد مطلب 712773

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