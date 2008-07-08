طرح جدید فدراسیون کشتی برای حفظ پشتوانه ها / تشکیل 20 تیم پایه

عارف ربطی دبیر فدراسیون کشتی کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح طرح جدید فدراسیون کشتی برای حفظ قهرمانان رده های پایه جهت پشتوانه سازی و تقویت تیم ملی بزرگسالان پرداخت.

طی این طرح فدراسیون کشتی 6 تیم کشتی آزاد و 6 تیم کشتی فرنگی را در رده سنی نوجوانان از طریق شناسایی نفرات شاخص مسابقات قهرمانی کشور و المپیاد ورزشی ایرانیان تشکیل می دهد تا منتخبین زیر نظر مربیان شاخص و کشتی ساز سراسر کشور به تمرین و آماده سازی پرداخته و آمادگی خود را برای پیوستن به رده های بالاتر حفظ کنند.

براساس این گزارش، این طرح در رده سنی جوانان و با تشکیل 4 تیم آزاد و 4 تیم فرنگی نیز پیگیری خواهد شد. بدین ترتیب نفرات منتخب این 20 تیم در طول سال در اردوهای مقطعی که در استانهای مختلف برگزار خواهد شد حضور یافته و زیر نظر مربیان ضمن تمرین و آماده سازی نقاط ضعف خود را رفع می سازند تا به پشتوانه هایی قابل اعتماد برای تیم ملی بزرگسالان تبدیل شوند.