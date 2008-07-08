وزیراقتصاد به مجلس معرفی نشد/انتخاب رئیس دیوان محاسبات در دستور فردا

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر تاکید کرد: رئیس جمهور تا اول مرداد وقت دارد گزینه مورد نظر خود را به مجلس معرفی کند اما با توجه به اینکه مجلس تا سوم مرداد در تعطیلات تابستانی به سر می برد ما امیدوار بودیم رئیس جمهور زودتر از پایان مهلت قانونی وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کند .

نماینده مردم همدان در خانه ملت افزود : البته هرموقع که رئیس جمهور وزیر مورد نظر را به مجلس معرفی کند نمایندگان ظرف 10 روز رای اعتماد به وزیر اقتصاد را در دستور کار قرار می دهند.

وی در خصوص برنامه مجلس در جلسه علنی فردا بیان داشت: فردا انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس در شورا ها و مجامع در دستور کار مجلس قرار دارد.

کمیسیون برنامه و بودجه رحمانی فضلی و عربیان را به ترتیب به عنوان رئیس و دادستان دیوان محاسبات به صحن علنی معرفی کرده است.