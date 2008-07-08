ایران - مجارستان در اولین گام

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال ساحلی ایران درحالی روز گذشته عازم مادرید اسپانیا شد که حسن فرزانه یکی از ورزشکاران این تیم به دلیل مشکل روادید موفق به همراهی تیم نشد.

بدین ترتیب تیم ملی هندبال ساحلی ایران با ترکیب 9 ورزشکار شامل رسول صالحی، صادق جانعلی زاده، عباس اسد زاده، غلام حاتمی، عبدالله ساجدی، هادی مصباحی ، پیمان صادقی، کیانوش جهاندیده و محمدرضا رجبی به همراه حسن افتخاری به عنوان مربی عازم این رقابتها شدند.

سومین دوره مسابقات جام جهانی هندبال ساحلی از فردا چهارشنبه 19 تیرماه با حضور 12 کشور در شهر ساحلی"کادیز" اسپانیا آغاز شده و تا روز 24 تیرماه پیگیری می شود.

ایران در گروه اول این مسابقات با تیم های روسیه، صربستان، مجارستان، کراوسی و اروگوئه همگروه است. تیم های برزیل، برزیل، مصر، پاکستان، اسپانیا، ترکیه و لیبی نیز در گروه دوم قرار دارند.

تیم ملی هندبال ساحلی ایران در اولین مسابقه گروه مقدماتی فردا به مصاف تیم مجارستان می رود. برنامه بازیهای تیم ملی ایران بدین شرح است(زمان ها به وقت کشور میزبان است) :

چهارشنبه 19 تیرماه : ساعت 30/12 - ایران و مجارستان و ساعت 30/18 - ایران و روسیه

پنجشنبه 20 تیر ماه: ساعت 30/10- ایران و صربستان

جمعه 21 تیر ماه: ساعت 30/9 - ایران و کرواسی و ساعت 17 ایران و اروگوئه

(ساعت ها به وقت محلی است )

ملی پوشان هندبال ساحلی ایران در صورتی که موفق به راهیابی به مرحله نیمه نهایی نشوند در این روز برای کسب مقامهای پنجم تا دوازدهم مسابقه خواهند داد. فینال و رده بندی این رقابتها روز دوشنبه 24 تیر ماه برگزار می شود.