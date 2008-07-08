انتقال مشکلات فوتبال ایران به علی آبادی/ همه استانها در لیگ فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی، کیومرث هاشمی معاون سازمان و رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی، عبدالرضا ساور معاون سازمان تربیت بدنی ، اعضای هیئت رئیسه فدراسیون، روسای کمیته های مختلف و روسای هیئت های فوتبال سراسر کشور حضور داشتند و به بحث و تبادل نظر در مورد مشکلات این رشته پرطرفدار پرداختند.

در ابتدای نشست مشترک رئیس سازمان تربیت بدنی با اهالی فوتبال، مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال محورهای برگزاری این نشست را به اطلاع حاضران رساند و پس از وی علی کفاشیان به عنوان رئیس فدراسیون به طرح مشکلات و مسائل جاری فوتبال پرداخت.

کفاشیان در صحبت های خود به برگزاری اهمیت این جلسه تاکید و ابراز امیدواری کرد حاضران بتوانند با تصمیمات خود تاثیر مثبتی بر ادامه روند فوتبال کشور داشته باشند.

محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی نیز در این نشست با اشاره به مسائل و مشکلات فوتبال کشور به نقش روسای هیئت ها و تاثیر آنها در توسعه و رشد فوتبال پرداخت و ابراز امیدواری کرد همه اهالی فوتبال دست در دست هم دهند تا فوتبال ایران به روند رو به رشد خود ادامه دهد.

در ادامه این نشست برخی روسای هیئت های فوتبال نقطه نظرات خود در مورد فوتبال و مشکلات خود را به اطلاع رئیس سازمان تربیت بدنی و مسئولان فدراسیون فوتبال رساندند که با پاسخ ها وتوضیحات علی آبادی و کفاشیان همراه بود.

دراین نشست بر حضور فعال همه استانها در لیگ های فوتبال ایران تاکید و مقرر شد استانهایی که تیمی در لیگ های برتر، دسته اول و زیر گروه ندارند، هرچه سریعتر این مشکل را برطرف کنند و تیمی در یکی از این سه لیگ داشته باشند.