"ادبیات ایران در ادبیات جهان" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اسماعیل آذر - پژوهشگر ادبی - در این کتاب به مباحث "هجرت قصه ها و افسانه های ایرانی به اروپا"، "هزار و یک شب و ادب دوستان غرب"، "شعاع کلیله و دمنه" و "دانته و تاثیرپذیری از منابع شرقی" پرداخته و درباره هر یک توضیحات مفصلی ارائه کرده است.

"دامنه تاثیرپذیری اروپائیان از بزرگان ادب پارسی" و "نمونه شعر شاعرانی که از ایران زمین و ادبیات ایران تاثیر پذیرفته اند" دیگر فصل های کتاب "ادبیات ایران در ادبیات جهان" را تشکیل می دهد. آذر در این اثر که از شش فصل تشکیل شده مقدمه ای نیز درباره ادبیات تطبیقی نوشته است.

"ادبیات ایران در ادبیات جهان" اخیرا از سوی نشر سخن وارد پیشخوان کتابفروشی ها شده است.