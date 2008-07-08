مایکروسافت هنوز یاهو را می خواهد!

به گزارش خبرگزاری مهر، کارل ایکان یکی از بزرگترین سهامداران یاهو در نامه سرگشاده ای که به شرکای خود نوشت اظهار داشت: هنوز با استیو بالمر رئیس جدید مایکروسافت و رئیس هیئت مدیره این شرکت در تماس است. در پی انتشار این خبر شرکت ردموند در بیانیه ای تائید کرد که مایکروسافت همچنان به خرید بخشهایی از یاهو و یا تنها بخش جستجوی این شرکت تمایل دارد.

براساس گزارش وال استریت ژورنال، همچنین در این بیانیه آمده است: از سرگیری مذاکرات با هیئت مدیره فعلی یاهو غیرممکن است و مایکروسافت پس از تشکیل شورای جدید مدیریت دومین موتور جستجوی دنیا مذاکرات خود را با این شرکت آغاز می کند.

پس از بی نتیجه ماندن مذاکرات خرید شرکت یاهو، تیم مایکروسافت با بررسی گزینه های دیگر، اقدام به خرید موتور جستجوی محاوره ای "پاورست" (Powerset) کرد.

"پاورست" موتور جستجوی جدیدی است که از ماه می گذشته راه اندازی شد. این موتور ابزاری کاربردی و قابل استفاده برای کاربران دانشنامه آزاد آنلاین ویکی پدیا است. موتور جستجوی "پاورست" برپایه سیستم "وب معنایی" است.