  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۳۵

مایکروسافت هنوز یاهو را می خواهد!

مایکروسافت هنوز یاهو را می خواهد!

مایکروسافت تائید کرد که همچنان به خرید قسمتهایی از شرکت یاهو و یا تنها بخش جستجوی دومین موتور جستجوی دنیا علاقه مند است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارل ایکان یکی از بزرگترین سهامداران یاهو در نامه سرگشاده ای که به شرکای خود نوشت اظهار داشت: هنوز با استیو بالمر رئیس جدید مایکروسافت و رئیس هیئت مدیره این شرکت در تماس است. در پی انتشار این خبر شرکت ردموند در بیانیه ای تائید کرد که مایکروسافت همچنان به خرید بخشهایی از یاهو و یا تنها بخش جستجوی این شرکت تمایل دارد.

براساس گزارش وال استریت ژورنال، همچنین در این بیانیه آمده است: از سرگیری مذاکرات با هیئت مدیره فعلی یاهو غیرممکن است و مایکروسافت پس از تشکیل شورای جدید مدیریت دومین موتور جستجوی دنیا مذاکرات خود را با این شرکت آغاز می کند.

پس از بی نتیجه ماندن مذاکرات خرید شرکت یاهو، تیم مایکروسافت با بررسی گزینه های دیگر، اقدام به خرید موتور جستجوی محاوره ای "پاورست" (Powerset) کرد.

"پاورست" موتور جستجوی جدیدی است که از ماه می گذشته راه اندازی شد. این موتور ابزاری کاربردی و قابل استفاده برای کاربران دانشنامه آزاد آنلاین ویکی پدیا است. موتور جستجوی "پاورست" برپایه سیستم "وب معنایی" است.

کد مطلب 712786

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها