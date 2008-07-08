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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۳۷

نقد اشعار احمدی، سپانلو و ترابی در حوزه هنری

نقد اشعار احمدی، سپانلو و ترابی در حوزه هنری

نشست «سه نقد، سه دفتر» با بررسی سه مجموعه از احمدرضا احمدی، محمدعلی سپانلو و ضیاءالدین ترابی 31 تیر در حوزه هنری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد خبر حوزه هنری، در این نشست دفترهای «چای در غروب جمعه روی میز سرد می شود» از احمدرضا احمدی، «کاشف از یاد رفته‌ها» اثر محمدعلی سپانلو و «از زخم‌های آینه و چشم» ضیاءالدین ترابی با حضور منتقدان و صاحب نظران ادبیات نقد می شود.

صابر امامی، سید احمد نادمی و سید ضیاءالدین ترابی از جمله حاضران این نشست هستند که ساعت 17.30 در حوزه هنری برگزار خواهد شد.

نشست‌های نقد «سه نقد، سه دفتر» به کوشش مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری هر ماه در سالن همایش‌های این مرکز واقع در تقاطع خیابان‌های حافظ و سمیه برگزار می‌شود.

کد مطلب 712789

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