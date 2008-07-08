نقد اشعار احمدی، سپانلو و ترابی در حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد خبر حوزه هنری، در این نشست دفترهای «چای در غروب جمعه روی میز سرد می شود» از احمدرضا احمدی، «کاشف از یاد رفته‌ها» اثر محمدعلی سپانلو و «از زخم‌های آینه و چشم» ضیاءالدین ترابی با حضور منتقدان و صاحب نظران ادبیات نقد می شود.

صابر امامی، سید احمد نادمی و سید ضیاءالدین ترابی از جمله حاضران این نشست هستند که ساعت 17.30 در حوزه هنری برگزار خواهد شد.

نشست‌های نقد «سه نقد، سه دفتر» به کوشش مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری هر ماه در سالن همایش‌های این مرکز واقع در تقاطع خیابان‌های حافظ و سمیه برگزار می‌شود.