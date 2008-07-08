دومین بیمه اتکایی ایران تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، جواد فرشباف ماهریان امروز در همایش بیمه در نفت ، گاز و پتروشیمی در تهران با اشاره به اهمیت صنعت نفت ، گاز در حیات بشری و این که از منابع اصلی تامین انرژی محسوب می شوند، گفت: این صنایع عظیم نیاز به پوششهای بیمه ای وسیع دارند به خصوص با توجه به اهمیت و نقش آنها در صنایع مختلف و مواجهه آنها با خطرات ، بحث الزام بیمه آنها ضرورت می یابد.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با تاکید بر اینکه صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی بیش از هر فعالیت دیگری نیاز به پوشش بیمه دارد ، تصریح کرد: بخشهای مختلف این صنعت از فرآیند تولید تا اکتشاف و استخراج نیازمند پوششهای بیمه ای است.

وی ادامه داد: پوشش ریسک این صنایع زمانی نمود می یابد وابستگی شدید زوایای گوناگون حیات اقتصادی وا جتماعی جوامع به نفت و گاز ، خشونتهای سیاسی و اجتماعی ، تحریمهای اقتصادی ، فاصله دور مصرف کنندگان و تولید کننده این عرصه از یکدیگر ، طولانی مدت بودن قراردادهای مربوط به این صنایع که از دوره تصدی حکومتها و دولتها بیشتر است و عدم پرداخت و نقض قرار دادها و غیره مورد توجه قرار گیرد.

فرشباف با بیان اینکه نزدیک به 27 درصد تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به گروه نفت است، افزود: اما تنها 3 درصد از پورت فورد بیمه کشور به نفت و انرژی اختصاص دارد، این در حالی است که ریسکهای حوزه تولید و توزیع نفت و گاز و فرَآورده های آن جزو ریسکهای بالا هستند ، بنابراین با توجه به تنوع و گستردگی قابل ملاحظه ریسکها در این عرصه باید سهم آن از پورت فورد صنعت بیمه بیشتر از فراتر از این ارقام باشد.

به گفته وی این در حالی است که در پارس جنوبی به عنوان یکی از پروژه های صنعت نفت و گاز تا پایان سال 85 میزان سرمایه گذاری به تنهایی 20 میلیارد دلار بوده و نیز شرکت ملی ایران طبق قانون بودجه قرار بود بیش از 12 میلیارد دلار در سال 86 سرمایه گذاری کند ، در سال 86 سرمایه تحت پوشش صنعت بیمه ای کشور در بخش نفت و انرژی حداکثر به 40 میلیارد دلار رسید که کمتر از نصف صادرات یک ساله نفت خام در این سال بود.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفت: گسترش طول اطمینان صنعت بیمه کشور در بخش نفت و گاز و ایجاد تعادل در خروج ارز از کشور از قبل این پدیده نیازمند تعامل و همراهی بیشتر صنعت بیمه و صنایع نفت و گاز کشور است.

وی ادامه داد: برای این منظور از یک سو دست اندرکاران بخش نفت و گاز باید اعتماد بیشتری به بیمه گران داخلی داشته و حتی در این راه کمک کننده به آنان باشند و ازسوی دیگر بیمه گران داخلی نیز به افزودن بر توان فنی و مالی خود در میدان رقابت با بیمه گران خارجی ، کار آمدی خود را نشان دهند.

به گفته فرشباف واگذاری های بیمه مرکزی به خارج از کشور در بخش نفت و انرژی در سال 78 حدود 96 درصد بوده که به 58 درصد در سال 86 کاهش یافت .

وی با بیان اینکه میزان منابع سرمایه گذاری صنعت بیمه طی سه سال گذشته از 4/1 میلیارد دلار به 3/3 میلیارد دلار افزایش یافته است ، تصریح کرد: ظرفیت نگهداری برای هر ریسک در داخل از 280 میلیون دلار به 670 میلیون دلار بهبود یافته است.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران میزان پوشش ریسک های بخش نفت ، گاز و پتروشیمی در داخل کشور را بین 45 تا 65 درصد عنوان کرد و گفت: با این امر از خروج ارز و منابع کشور به خارج جلوگیری می شود که جلوگیری از خروج ارز یکی از ده فرمان رئیس جمهور به صنعت بیمه است.

وی با اشاره به اینکه 40 درصد خسارت های گوناگون جهانی به بخش نفت ، گاز و پتروشیمی مربوط می شود افزود: با موجودی سرمایه 200 میلیارد د لاری صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی کشور پوشش بیمه آن در داخل رقم نازل 20 درصداست.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران همچنین از آغاز کارهای مطالعاتی پوشش های بیمه برای ساخت ، سرمایه ، تسهیلات بانکی و غیره خبر داد و تصریح کرد: بعد از صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی ، بخش صنعت را در ساختمان بخش هایی هستند که سرمایه های عظیم کشور در آنها سرمایه گذاری شده بنابراین توجه به پوشش ریسک آنها مهم است.