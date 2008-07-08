تأسیس مراکز تحقیقاتی با هدف توسعه فناوری در اولویت قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به در اولویت قرار گرفتن تأسیس مراکز تحقیقاتی و مراکز رشد با اهداف توسعه فناوری در وزارت بهداشت، تأسیس این مراکز مورد حمایت مالی و اداری قرار می گیرند.

بر اساس اعلام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، متقاضیان تاسیس مراکز تحقیقاتی باید تقاضای تاسیس مرکز را از سوی مدیر گروه مربوطه به همراه فرم های تکمیل شده به معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی خود ارسال کنند.

متقاضایان باید فرم درخواست تاسیس مراکز تحقیقاتی، چک لیست شرایط ایجاد مراکز تحقیقاتی، فرم مشخصات عضو هیئت علمی جهت اخذ مجوز تاسیس، فرم اساسنامه مراکز تحقیقاتی، فرم مقالات اعضای هیات علمی موسس مرکز تحقیقاتی و شیوه نامه تاسیس واحدهای پژوهشی خصوصی با مجوز وزارت علوم را تهیه و مطالعه کنند.