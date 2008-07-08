استقبال نمازگزاران کنیایی از پخش نماز جمعه به زبانهای مختلف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، هزاران نمازگزار کنیایی در مسجد جامع نایروبی پایتخت کنیا جمع می‌شوند تا از خطبه‌های نماز جمعه که پیش از این تنها به زبان محلی پخش می‌شد، استفاده کنند.

پخش نماز جمعه به زبانهای انگلیسی، عربی و سواحل افریقای شرقی ( زبان رسمی کنیا و تانزانیا ) با استقبال زیادی از نمازگزاران رو به رو شد. قرار است آنها این هفته نیز در این مسجد جمع شده و از آن بهره‌مند شوند.

خطبه نماز جمعه به زبان عربی ابعاد مختلف معنوی و ایمانی را در بر می‌گیرد و خطبه به زبان انگلیسی و سواحلی موضوعات سیاسی را مطرح می‌کند. حضور رهبران اسلامی در نماز جمعه این هفته چشمگیر بود.

کنیا کشوری که در شرق افریقا واقع شده و پایتخت آن نایروبی است. حدود 45 درصد از جمعیت این کشور را مسیحیان پروتستان، 30 درصد را مسیحیان کاتولیک و بیش از 20 درصد را مسلمانان و بقیه را بوداییان و دیگر ادیان محلی تشکیل می‌دهند.