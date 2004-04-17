عرضه "كوپن سهام" براي تسريع خصوصي سازي شرط كافي نيست

دكتر محمد قلي يوسفي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر افزود: شرط كافي براي روش عرضه " سهام كوپن" اصلاح ساختار اقتصادي است.

وي مشكل اصلي خصوصي سازي را شيوه واگذاري شركت هاي دولتي ندانست و نهاد سازي در جامعه، اصلاح ساختارقانوني و حقوقي و سالم سازي اقتصاد را بهترين راه حل براي خصوصي سازي در اقتصاد كشورعنوان كرد.

وي با اشاره به اينكه بايد در خصوصي سازي به شفاف سازي توجه داشت، تصريح كرد: بر همين اساس هر طرح و روش علمي نظير عرضه كوپن سهام بتواند براي اقتصاد مفيد باشد بايد عملياتي شود.

عضوهيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي خصوصي سازي در جامعه را به معني كاركرد شناسي و ارزيابي خلاء هاي ناشي از عملكرد ضعيف شركت هاي دولتي توسط بخش خصوصي دانست و بر اجرايي كردن اين مفهوم تاكيد كرد.

وي افزود: دولت از طريق عرضه كوپن سهام در آمدي كسب نمي كند و بطوركلي دولت نبايد با نگاه به بودجه به خصوصي سازي بنگرد.