دكتر محمد قلي يوسفي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر افزود: شرط كافي براي روش عرضه " سهام كوپن" اصلاح ساختار اقتصادي است.
وي مشكل اصلي خصوصي سازي را شيوه واگذاري شركت هاي دولتي ندانست و نهاد سازي در جامعه، اصلاح ساختارقانوني و حقوقي و سالم سازي اقتصاد را بهترين راه حل براي خصوصي سازي در اقتصاد كشورعنوان كرد.
وي با اشاره به اينكه بايد در خصوصي سازي به شفاف سازي توجه داشت، تصريح كرد: بر همين اساس هر طرح و روش علمي نظير عرضه كوپن سهام بتواند براي اقتصاد مفيد باشد بايد عملياتي شود.
عضوهيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي خصوصي سازي در جامعه را به معني كاركرد شناسي و ارزيابي خلاء هاي ناشي از عملكرد ضعيف شركت هاي دولتي توسط بخش خصوصي دانست و بر اجرايي كردن اين مفهوم تاكيد كرد.
وي افزود: دولت از طريق عرضه كوپن سهام در آمدي كسب نمي كند و بطوركلي دولت نبايد با نگاه به بودجه به خصوصي سازي بنگرد.
يك اقتصاددان در گفت و گو با "مهر" :
عرضه "كوپن سهام" براي تسريع خصوصي سازي شرط كافي نيست
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: روش عرضه" كوپن سهام" بين ايراني ها براي تسريع خصوصي سازي واحدهاي دولتي شرط لازم است اما كافي نيست.
دكتر محمد قلي يوسفي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر افزود: شرط كافي براي روش عرضه " سهام كوپن" اصلاح ساختار اقتصادي است.
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