خنده نوزاد در مغز مادر لذت ایجاد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان بیمارستان کودکان تکزاس و نورولوژیستهای کالج پزشکی بیلر در هاستون کشف کردند که "خنده نوزاد" در مغز مادر می تواند همانند نوعی ماده نشاط آور طبیعی یک اثر لذت داشته باشد.

این دانشمندان که نتایج یافته های خود را در مجله Pediatrics منتشر کرده اند توضیح دادند که "خنده نوزاد" همانند زمانی که فرد غذای مورد علاقه خود را می خورد فضاهایی از مغز مادر را که مسئول خشنودی و لذت هستند فعال می کند.

نورولوژیستهای آمریکایی با کمک روزنانس مغناطیسی مغز 28 مادر دارای نوزاد را مورد بررسی قرار دادند. در این آزمایش به مادران داوطلب عکس نوزادانشان که بین 5 تا 10 ماه داشتند در حالی که می خندیدند نشان داده شد.