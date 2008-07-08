  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۱۰

خنده نوزاد در مغز مادر لذت ایجاد می کند

خنده نوزاد در مغز مادر لذت ایجاد می کند

محققان آمریکایی دریافتند که "خنده نوزاد" همانند یک "ماده نشاط آور طبیعی" در مغز مادر یک "اثر لذت" برجای می گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان بیمارستان کودکان تکزاس و نورولوژیستهای کالج پزشکی بیلر در هاستون کشف کردند که "خنده نوزاد" در مغز مادر می تواند همانند نوعی ماده نشاط آور طبیعی یک اثر لذت داشته باشد.

این دانشمندان که نتایج یافته های خود را در مجله Pediatrics منتشر کرده اند توضیح دادند که "خنده نوزاد" همانند زمانی که فرد غذای مورد علاقه خود را می خورد فضاهایی از مغز مادر را که مسئول خشنودی و لذت هستند فعال می کند.

نورولوژیستهای آمریکایی با کمک روزنانس مغناطیسی مغز 28 مادر دارای نوزاد را مورد بررسی قرار دادند. در این آزمایش به مادران داوطلب عکس نوزادانشان که بین 5 تا 10 ماه داشتند در حالی که می خندیدند نشان داده شد.

کد مطلب 712802

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها