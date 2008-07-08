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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۰۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

راه اندازی گروه پژوهشی حقوق تطبیقی کشورهای حاشیه خزر

راه اندازی گروه پژوهشی حقوق تطبیقی کشورهای حاشیه خزر

گروههای پژوهشی بانک اطلاعات و مدارک خزر و حقوق تطبیقی کشورهای حاشیه خزر به گفته معاون آموزشی دانشگاه گیلان پس از اخذ مجوز شورای گسترش آموزش عالی در پژوهشکده حوزه آبی خزر راه اندازی می شود.

دکتر ارسلان دمیرچی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: گروههای پژوهشی فیزیک و شیمی دریا، هیدرو بیولوژی و آبزیان و سازمانهای ساحلی و دریایی از دیگر گروههای پژوهشی هستند که دانشگاه گیلان در پی اخذ مجوز آنها از وزارت علوم برای راه اندازی در پژوهشکده آبی حوزه خزر است.

وی با بیان اینکه پژوهشکده آبی حوزه خزر در بندر انزلی مستقر است، افزود: این پژوهشکده در حال حاضر فقط فعالیت پژوهشی انجام می دهد و در حال حاضر ستادی که در این پژوهشکده فعالیت می کند متشکل از نیروهای موجود دانشگاه است. همچنین اعتباری از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای این پژوهشکده مصوب شده است.

به گزارش مهر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بهمن ماه 86 موافقت قطعی با راه اندازی پژوهشکده حوزه آبی خزر را اعلام کرد.

کد مطلب 712803

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