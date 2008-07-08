راه اندازی گروه پژوهشی حقوق تطبیقی کشورهای حاشیه خزر

دکتر ارسلان دمیرچی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: گروههای پژوهشی فیزیک و شیمی دریا، هیدرو بیولوژی و آبزیان و سازمانهای ساحلی و دریایی از دیگر گروههای پژوهشی هستند که دانشگاه گیلان در پی اخذ مجوز آنها از وزارت علوم برای راه اندازی در پژوهشکده آبی حوزه خزر است.

وی با بیان اینکه پژوهشکده آبی حوزه خزر در بندر انزلی مستقر است، افزود: این پژوهشکده در حال حاضر فقط فعالیت پژوهشی انجام می دهد و در حال حاضر ستادی که در این پژوهشکده فعالیت می کند متشکل از نیروهای موجود دانشگاه است. همچنین اعتباری از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای این پژوهشکده مصوب شده است.

به گزارش مهر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بهمن ماه 86 موافقت قطعی با راه اندازی پژوهشکده حوزه آبی خزر را اعلام کرد.