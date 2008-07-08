این فیلمساز درباره تازه‌ترین فیلم خود به خبرنگار مهر گفت: "آناهیتا" یک دارم علمی اجتماعی است و بر خلق فناوری‌های نوین توسط قشر جوان و استفاده از آن در جهت تحقق عدالت اجتماعی اشاره می‌کند. پیش‌تولید این پروژه به زودی آغاز می‌شود.

حمیدنژاد افزود: برای کلید زدن فیلم در فصل پائیز فیلمنامه دوباره بازنویسی خواهد شد. "آناهیتا" با کارهای قبلی من از نظر فضا و ساختار کاملا متفاوت است و با توجه به موضوعی که دارد، کاری تازه در سینمای ایران محسوب می‌شود. هنوز با شخص خاصی برای این فیلم قرارداد نبسته‌ایم.

این کارگردان سینما تاکنون ساخت فیلم‌هایی چون "شکوفه‌های سنگی"، "اشک سرما"، "قله دنیا"، "ستارگان خاک" و "هور در آتش" را در کارنامه دارد.